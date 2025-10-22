El truco de la esponja para que la lavadora quede como si fuera nueva

Probablemente hayas visto algún reel de Instagram o vídeo de TikTok en el que un influencer recomienda poner una esponja en la lavadora. En las últimas semanas, muchos de los usuarios de redes sociales están difundiendo ese hábito que tenían nuestras madres y abuelas. Pero, ¿de dónde viene esta costumbre y cuáles son las ventajas del truco de la esponja en la lavadora? ¿Realmente sirve de algo?

En este artículo descubrirás que este truco es uno de los secretos mejor guardados de los amos de casa. Gracias a ello podrás solucionar problemas comunes, ahorrar tiempo, energía y dinero, y hasta alargar la vida útil de tu vieja lavadora.

El truco de la esponja en la lavadora: ¿por qué y para qué?

Cada vez son más los usuarios de estos electrodomésticos que tienen en su hogar una esponja específica para introducir en la lavadora. Con ello logran que los pelos sueltos que se acumulan las prendas al usarlas queden impregnados en la esponja y no en la vestimenta.

Por supuesto, esto sirve tanto para los pelos de los gatos y perros como para los cabellos humanos, que resultan molestos por igual. También influye la tela de nuestra ropa, porque hay algunos textiles como la lana que son especialmente propensos a atraer pelos.

Esto es especialmente importante en algunas épocas, como el otoño y la primavera, en las que los animales tienden a perder pelo. Si los cepillamos, evitamos así que la lavadora se llene de pelo tan rápido, pero es mejor complementar con la esponja.

De lo contrario, con el paso de los meses, los pelos se introducirán entre los engranajes del aparato y acabarán por estropear este electrodoméstico. Especialistas en limpieza recomiendan usar esponjas de ducha, las que no son lisas, porque retienen mayor cantidad de pelo.

Otros trucos para la lavadora

Siguiendo con los consejos de los expertos, éstos sugieren sustituir la lejía por el bicarbonato de sodio a la hora de blanquear las prendas. Entre los beneficios de este reemplazo destaca el menor impacto que la utilización de bicarbonato de sodio tiene en el medio ambiente.

Basta añadir una cucharada de este producto a la ropa antes de iniciar el ciclo de lavado para remover incluso las manchas más antiguas. Además gastarás menos, por lo que es un interesante modo de ahorrar aprovechando un artículo versátil del que todos disponemos. Ahora tienes más trucos para poder lavar la ropa mejor, y que nos se estropee el electrodoméstico.