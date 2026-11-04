Juan Antonio, jubilado español (86 años): «Hay una cosa muy importante en la vida que es haber leído bastante, eso marca la diferencia a todos los niveles»

«Hay una cosa muy importante en la vida que es haber leído bastante», resume Juan Antonio, un español de 86 años, en un vídeo de YouTube en el que varias personas mayores cuentan en plena calle qué cambiarían si pudieran volver atrás.

«Lo lees todo y al final ves que los demás no han leído lo que tú, y eso marca una gran diferencia en la vida a todos los niveles», añadió.

Así son los arrepentimientos de los mayores del vídeo, desde un viaje a una pensión que no llegó nunca

El vídeo, titulado Españoles de 80 años cuentan sus mayores arrepentimientos, recorre las respuestas de hombres y mujeres que superan los 60 años. Su autor explica al principio que sale a la calle a preguntar a personas con experiencia qué cambiarían de su vida, porque basta con una sola lección para que el vídeo merezca la pena.

Juan Antonio se presenta al inicio con su nombre y su edad, y cuenta que siguió los pasos de su padre. El resto de testimonios del canal Macías Padial RAW recoge arrepentimientos muy distintos. Otra persona de 66 años reconoce que no se habría casado tan pronto, porque a los 21 años renunció a un viaje a Canadá para casarse, aunque estaba muy enamorada.

Ignacio, de 74 años y que trabajó en la banca, se define como un piloto frustrado. Tuvo que dejar la preparación por los problemas de salud de sus padres y cambiar de estudios. Juan, joyero de 75 años, explica que trabajó muchos años sin estar dado de alta y que hoy no cobra ninguna pensión.

Un antiguo profesor de historia de 89 años habría preferido nacer más tarde para no vivir la época de Franco. Una mujer que enviudó a los 26 años y crio sola a dos niñas lamenta no haber terminado sus estudios de inglés, porque su idea era viajar.

Leer libros media hora al día se asocia a vivir más, según la Universidad de Yale

El consejo de Juan Antonio coincide con un estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale, publicado en 2016 en la revista Social Science & Medicine. Sus autores, Avni Bavishi, Martin Slade y Becca Levy, analizaron durante 12 años los hábitos de lectura de 3.635 personas de 50 años o más.

Quienes leían libros tuvieron un 20% menos de riesgo de morir durante el seguimiento que quienes no lo hacían, y una ventaja de supervivencia de 23 meses. Según la epidemióloga Becca Levy, bastaba con leer media hora al día para notar esa ventaja, que fue mayor con los libros que con los periódicos o las revistas.

El estudio encuentra una asociación entre leer y vivir más, no demuestra que una cosa cause la otra. Los autores creen que la lectura lenta y profunda de los libros mantiene activa la mente, y que esa estimulación explica parte del efecto.

En España, el 58% de los mayores de 65 años lee libros en su tiempo libre, 13 puntos más que en 2017, según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros de 2025. Para sumarte a ellos, basta con media hora de lectura al día, la cantidad que en el estudio de Yale ya se asociaba a vivir más, más o menos un capítulo de un libro.