Jaume Fontanals, médico experto en microbiota, sobre el tiempo que hay que tardar en el WC: «Algo está mal si tardas más

Según Jaume Fontanals, médico especializado en salud digestiva y microbiota intestinal, el tiempo que hay que tardar en el WC no debería ser superior a 5 o 10 minutos, y advierte: «Pasar una hora en el baño no es «ir a tu ritmo», no es que «tu cuerpo sea así», no es algo sin importancia… es una advertencia».Y añade: «Cuando tardas 40 minutos o más de forma habitual, eso ya entra en criterios de estreñimiento clínico». El vídeo, publicado en redes sociales como Instagram o TikTok, (@dr.fontanals), acumula cientos de miles de visualizaciones, ya que aporta información muy interesante.

En primer lugar, destaca que el intestino refleja el estado de la microbiota, del sistema nervioso y del nivel de inflamación. Por otro lado, una evacuación saludable debe ser sin dolor, sin esfuerzo y con la sensación de haber vaciado completamente el intestino. Jaume Fontanals vincula el hecho de pasar demasiado tiempo en el WC con inflamación intestinal, hemorroides, fisuras anales, prolapso, alteraciones en la microbiota y mayor riesgo de diverticulosis. Su advertencia es clara: «tu cuerpo no está fallando. Está comunicando. Y merece ser evaluado, no ignorado. Busca ayuda profesional para encontrar la raíz del problema y recuperar tu vida dentro y fuera del baño».

¿Cuánto tiempo hay que tardar en el WC?

#heces #saluddigestiva ♬ sonido original – Dr. Jaume Fontanals Jorba @dr.fontanals Cierras la puerta del baño… y sabes que otra vez va a ser una batalla🙄 Te sientas. Esperas. Empujas. Miras el reloj. Y lo peor es que ya lo normalizaste. Pasar una hora en el baño⏱️ no es “ir a tu ritmo”, no es que “tu cuerpo sea así”, no es algo sin importancia… ⚠️𝗘𝗦 𝗨𝗡𝗔 𝗔𝗗𝗩𝗘𝗥𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔⚠️ Tu intestino no solo elimina desechos💩 Refleja cómo está tu microbiota, tu sistema nervioso y tu nivel de inflamación. Cuando tardas 40 minutos o más de forma habitual, eso ya entra en criterios de estreñimiento clínico🔬 El estreñimiento crónico se asocia con: 🔹 Inflamación intestinal🎈 🔹 Hemorroides🩸 🔹 Fisuras anales🩹 🔹 Prolapso🐡 🔹 Alteraciones en la microbiota🦠 🔹 Mayor riesgo de diverticulosis🔥 ➡️ Normalizar una hora en el baño es normalizar 𝗨𝗡𝗔 𝗗𝗜𝗦𝗙𝗨𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡 Tu cuerpo no está fallando. Está comunicando. Y merece ser evaluado, no ignorado. 𝗕𝗨𝗦𝗖𝗔 𝗔𝗬𝗨𝗗𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘𝗦𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 para encontrar la raíz del problema y recuperar tu vida dentro y fuera del baño👨🏻‍⚕️💚 #estreñimiento

«Si sueles pasar mucho tiempo sentado en el WC, conviene prestarle atención. Lo normal no es ir cuando puedas o cuando tengas un rato libre, ni quedarse largos periodos distraída con el móvil. Una evacuación saludable suele durar entre 5 y 10 minutos, no 30 o 45. Si necesitas hacer mucho esfuerzo, tardas demasiado o al terminar tienes la sensación de no haber evacuado completamente, puede tratarse de estreñimiento, incluso aunque vayas al baño todos los días. Una evacuación adecuada debe ser sin dolor, sin esfuerzo y con sensación de vaciado completo; además, las heces deberían tener forma de «salchicha», correspondientes a los tipos 3 o 4 en la escala de Bristol. El estreñimiento va más allá de no ir al baño un día, por lo que es recomendable consultar con un profesional para corregirlo y prevenir problemas como las hemorroides».

Cabe señalar que el uso del móvil en el baño se ha convertido en uno de los hábitos más perjudiciales, ya que distrae al cerebro de su función principal, que es coordinar correctamente los músculos implicados en la evacuación, generando una desconexión entre el sistema nervioso y el proceso intestinal. Además, al centrar la atención en la pantalla, se tiende a ignorar las señales naturales del cuerpo y a mantener una postura poco adecuada que dificulta la evacuación y. Esto provoca que el organismo reciba mensajes contradictorios, lo que puede empeorar problemas como el estreñimiento.

«El estreñimiento es un síntoma, es decir, la manifestación subjetiva de un estado de malestar. Por tanto, al ser subjetivo, su significado puede ser distinto para diferentes personas: mientras que para algunos indica dificultad en la evacuación de las heces, emisión de heces de escaso volumen o de consistencia demasiado dura, o dolor durante la defecación, para otros significa evacuación infrecuente o sensación de evacuación incompleta», detalla la Asociación Española de Neurogastroenterología y Motilidad.

Escala de Bristol

La escala de Bristol es una herramienta médica desarrollada por la Universidad de Bristol que se ha convertido en una referencia internacional para clasificar las heces según su forma y consistencia.

El tipo 1 corresponde a heces en forma de bolitas duras y separadas, indicativas de estreñimiento severo, mientras que el tipo 2 presenta una forma alargada pero con aspecto grumoso, también asociado al estreñimiento. El tipo 3 muestra una forma de salchicha con pequeñas grietas en la superficie, dentro de la normalidad aunque algo seca. El tipo 4, suave, lisa y con forma de serpiente, se considera el patrón ideal de una evacuación saludable. Por su parte, el tipo 5 está formado por fragmentos blandos con bordes definidos. El tipo 6 presenta una textura pastosa y bordes irregulares, señal de diarrea leve, y el tipo 7 corresponde a heces completamente líquidas.