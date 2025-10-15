El ingrediente que tenemos todos en la cocina que deja las toallas súper suaves y esponjosas, según una experta

Las toallas súper suaves y esponjosas es algo que puedes conseguir fácilmente con un ingrediente que todos tenemos en la cocina. Es importante estar pendientes de una serie de cambios que van llegando a toda velocidad y que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con algunas novedades que pueden ser las que nos afectarán de lleno. Son tiempos de apostar claramente por unas toallas que nos harán sentir que estamos en un hotel de lujo en nuestra propia casa.

No debemos olvidar que usamos estos elementos para cuidar nuestra piel de la mejor manera posible. Para conseguirlo, nada mejor que hacernos con una mezcla de ingredientes que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos tiempos que corren. Por lo que, habrá llegado el momento de saber cómo tratar con este elemento básico de cualquier casa, de la mejor forma posible. Los expertos no dudan en darnos algunos elementos que nos ayudarán a mantener la casa limpia y todo lo que está en ella de la mejor manera posible. Este tipo de toallas súper suaves pueden ser el mejor aliado posible en estos días que tenemos por delante.

Una experta nos cuenta el secreto de las toallas súper suaves

Las expertas en limpieza se han convertido en virales y no es casualidad, tenemos por delante algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con más de una sorpresa del todo inesperada que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente con algunos elementos que serán los que nos servirán para hacer realidad aquello que queremos, unas toallas en perfectas condiciones te están esperando. Es hora de hacer realidad ese cambio de tendencia que quieres y de una forma muy especial.

Este tipo de toallas que llegan a nuestro día a día, deben estar lo mejor tratadas posibles. Con ciertos ingredientes que tenemos en casa y de forma natural, podemos lavarlas para que acaben de darnos el acabado que necesitamos. Un buen básico que, sin duda alguna, acabaremos obteniendo.

No necesitas gastarte mucho, sino que sólo debes ir en busca de una serie de elementos que pueden ser claves. Esto que tienes en tu cocina te servirá para conseguir aquello que deseas y más.

Este es el truco con un ingrediente básico para que tus toallas queden perfectas

Tal y como nos indican los expertos del Arenal: «Para que nuestras toallas queden perfectas, es decir, sequen bien, huelan bien, mantengan su color, no pierdan fibras sobre tu piel o no se queden con olor a humedad hay varios factores y trucos a tener en cuenta. ¡Sigue estos pasos sobre cómo lavar las toallas por primera vez y disfruta de toallas suaves como el primer día! Ya sabes que si acabamos de comprar toallas debemos lavarlas antes de usarlas. Lávalas separadas del resto de la ropa. Esto deberás mantenerlo no solo ahora que son nuevas y es más probable que suelten pelusas o fibras, sino que siempre es recomendable poner una lavadora solo con las toallas para que tengan espacio suficiente para limpiarse bien. Las toallas están muy expuestas a humedad y, por tanto, a bacterias; así que lo mejor será lavarlas aparte. Te recomendamos lavarlas en frío y sin excederte usando detergente. No por añadir más las toallas van a quedar más limpias, sino que con una pequeña cantidad será suficiente, así que no abuses del detergente. Y, ¿cómo lavar las toallas para que queden suaves? ¡Cuidado con los suavizantes! Aunque podemos vernos tentados por el uso de suavizantes para tratar de conseguir ese efecto suave y esponjoso que tanto nos gusta, la realidad es que los suavizantes disminuyen la capacidad de absorción de las toallas. Así que nuestro consejo es que los evites».

Siguiendo con la misma explicación: «Como truco, en lugar de suavizante, puedes verter un chorro de vinagre blanco en el cajetín para suavizar, eliminar malos olores y manchas. O un vasito de amoniaco perfumado y limón para lograr ese acabado perfecto que buscamos. Algo que nos suele preocupar es cómo lavar las toallas para que huelan bien. En este sentido, antes del lavado también tenemos que ser minuciosos. No apiles las toallas usadas, no las guardes húmedas, déjales espacio para que se sequen bien después de la ducha y no la eches en el biombo de la ropa sucia tras usarla, por ejemplo, porque conseguiremos que la humedad se quede impregnada y sea más difícil deshacernos de ella. Tras lavarlas ponlas a secar inmediatamente para evitar que la humedad se acumule. Primero, sacúdelas para devolverle su forma, extiéndela bien al sol a ser posible para que su absorción sea mayor después y evita dejarla mucho tiempo bajo el sol para que no se endurezcan».