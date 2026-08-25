Ingenieros expertos en interiorismo coinciden: poner el mismo suelo de madera natural en la casa y cocina trae «más inconvenientes que ventajas»

Durante los últimos años, la tendencia de unir la cocina con el salón y hacerla abierta se ha popularizado entre los ciudadanos españoles. Es por ello que se suele usar el mismo tipo de suelo de madera tanto para el salón como para la cocina, algo que los ingenieros expertos en interiorismo consideran un error, ya que trae «más inconvenientes que ventajas».

Cuando se trata de suelos de madera natural, el resultado visual suele ser más atractivo, pero que quede más estético no siempre es sinónimo de un resultado productivo, sino que puede ser contraproducente y a la larga nos acabe causando más de un dolor de cabeza.

Un suelo propenso a las manchas

Cuando cocinamos, tendemos a que se caigan manchas de aceite o de agua al suelo, causando manchas que en suelo de madera pueden quedarse incrustadas o que sean muy difíciles de limpiar. La madera natural, aunque esté protegida con barnices, sigue siendo un material más sensible a otros como los pavimentos cerámicos o los suelos vinílicos.

Los golpes provocados por la caída de tenedores o pequeños electrodomésticos pueden también provocar algunas marcas con facilidad en la madera, algo que no es tan habitual en otros tipos de suelos. Otro aspecto que destacan los expertos es la humedad. Aunque el suelo de madera cuenta con tratamientos protectores, recomiendan no dejar agua acumulada durante mucho tiempo.

Cómo limpiar el suelo de madera

Aunque mucha gente recomienda diferentes formas para limpiar el suelo, los expertos apuestan por la sencillez para tener este tipo de pavimento. «Lo ideal es lavarlo exclusivamente con agua», afirman los expertos. Aunque existen productos específicos para madera natural, considera que una buena fregona bien escurrida y agua es suficiente para mantener el suelo de madera perfecto.

Ante la pregunta de si merece la pena o no usar este tipo de suelo para tu cocina, la respuesta de los expertos es que no. Destacan que el resultado puede ser muy atractivo a la vista, pero que a la larga exigirá un mayor cuidado y atención que otros materiales diseñados específicamente para el uso intensivo de la cocina.