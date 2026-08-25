Los expertos en climatización sentencian: «Una cortina térmica multicapa puede reducir entre 5 y 7 ºC la temperatura interior de una vivienda»

Cuando el calor aprieta, mantener una vivienda fresca puede disparar el uso del aire acondicionado y, con ello, la factura eléctrica. No obstante, existe una solución sencilla que actúa directamente sobre uno de los puntos más sensibles de la casa: las ventanas.

Las cortinas térmicas multicapa pueden ayudar a limitar la entrada de calor y mejorar el confort interior. ¿Quieres saber cómo?

Las cortinas térmicas multicapa pueden bajar varios grados la temperatura de casa

Estas cortinas funcionan como una barrera entre el exterior y el interior de la vivienda. Su estructura combina varias capas de tejido que dificultan el intercambio de temperatura a través del cristal. En verano, reducen la incidencia del calor solar, y durante el invierno, ayudan a conservar el calor generado por la calefacción.

El resultado depende de factores como la orientación de la ventana, el tipo de cristal, la exposición al sol y las características de la propia cortina. Por eso, la reducción de temperatura no será idéntica en todas las viviendas.

¿Cómo funcionan las cortinas térmicas para aislar las ventanas?

Los modelos multicapa suelen incorporar una capa exterior decorativa y otra interior con propiedades aislantes. Algunos añaden un revestimiento posterior diseñado para limitar la radiación solar. La combinación de materiales permite atrapar aire y crear una barrera adicional frente a las variaciones térmicas.

La densidad también resulta determinante. Según Endesa, las cortinas multicapa alcanzan un rendimiento térmico adecuado cuando presentan una densidad de al menos 500 gramos por metro cuadrado. La compañía señala que estos modelos pueden reducir entre 5 y 7 ºC la temperatura interior durante el verano.

Endesa también estima que las fugas de frío y calor asociadas a las ventanas pueden representar cerca del 13% de la energía destinada a climatización. En determinadas condiciones, las cortinas térmicas pueden reducir entre un 40% y un 50% la demanda de climatización, aunque estas cifras dependen de las características de cada vivienda.

¿Cuánto se puede ahorrar con una cortina térmica?

El ahorro no puede establecerse como una cantidad fija para todos los hogares. El consumo previo, las horas de funcionamiento del aire acondicionado, la orientación de las habitaciones y la calidad del aislamiento influyen directamente en el resultado.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) recomienda mejorar los cerramientos y utilizar ventanas con doble acristalamiento o rotura de puente térmico para reducir las pérdidas energéticas.

En uno de sus estudios sobre soluciones de acristalamiento, el organismo calculó ahorros de energía de entre el 5,4% y el 8% aproximadamente.

Por tanto, una cortina térmica no sustituye a un buen aislamiento de ventanas, paredes o techos. Funciona como una medida complementaria que puede mejorar el comportamiento térmico de una estancia sin necesidad de realizar obras.

¿Dónde colocar las cortinas térmicas para aprovecharlas mejor?

La instalación resulta especialmente útil en ventanas y grandes superficies acristaladas expuestas directamente al sol. La cortina debe cubrir completamente el hueco y permanecer lo más próxima posible a la ventana para reducir el intercambio de aire.

Endesa diferencia entre modelos multicapa, blackout y cortinas técnicas. Las primeras ofrecen aislamiento térmico para viviendas y oficinas, mientras que las blackout incorporan además una protección elevada frente a la entrada de luz y son más usadas en almacenes.

Antes de comprar una cortina térmica conviene comprobar su densidad, número de capas, dimensiones y material. También resulta recomendable combinarla con persianas, ventilación adecuada y un uso eficiente del aire acondicionado. De esta forma, la barrera textil puede contribuir a mantener una temperatura interior más estable y reducir la necesidad de climatización.