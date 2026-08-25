¿Dónde está la carretera en línea recta más larga de España? El número de kilómetros sorprende

A 31 de diciembre de 2025, la red de carreteras de España alcanza los 165.756 kilómetros. De ellos, 26.564 km corresponden a la Red de Carreteras del Estado (RCE), gestionada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que concentra el 53% del tráfico total y el 65,7% del tráfico pesado. Por su parte, las comunidades autónomas administran 71.374 km, por los que circula el 41,9% del tráfico, mientras que las Diputaciones gestionan otros 67.935 km, que representan el 5,1% del tráfico restante.

¿En qué comunidades autónomas se concentra el mayor número de kilómetros de carreteras? Castilla y León encabeza el listado, con un total de 33.089 kilómetros. De ellos, 5.617 corresponden al Estado, 11.314 son gestionados por la Junta y los 16.126 restantes están bajo la responsabilidad de las diputaciones provinciales. En segundo lugar aparece Andalucía, con 23.247 kilómetros. Por encima de los 10.000 kilómetros también se sitúan Castilla-La Mancha, con 19.616; Galicia, con 17.717; Cataluña, con 11.971; y Aragón, con 11.699. En el extremo contrario se encuentran Ceuta y Melilla, con 41 y 27 kilómetros respectivamente, seguidas de La Rioja, con 1.878; Canarias, con 2.131; y Cantabria, con 2.562. Por su parte, la Comunidad de Madrid cuenta con un total de 3.305 kilómetros de carreteras.

La carretera en línea recta más larga de España

La línea recta más larga de España se encuentra en la carretera N-301, concretamente en un tramo que conecta los municipios de El Provencio, en Cuenca, y Minaya, en Albacete, ambos situados en Castilla-La Mancha. Este trazado cuenta con aproximadamente 23 kilómetros completamente rectos y sin interrupciones, convirtiéndose así en la recta más extensa de la red de carreteras española.

La N-301 conecta diferentes localidades y forma parte de una antigua ruta de comunicación entre Madrid y el litoral mediterráneo. Durante el trayecto, la carretera parece prolongarse hasta el infinito, permitiendo recorrer más de 20 minutos sin encontrar una sola curva.

En la red de carreteras española también encontramos otros tramos que destacan por la longitud de sus rectas. Uno de ellos es la BA-035, en la provincia de Badajoz, conocida popularmente como la «Carretera de la Golondrina», que mantiene un trazado prácticamente rectilíneo durante varios kilómetros. Otro ejemplo destacado se encuentra en la A-222, en la provincia de Zaragoza, donde existe una recta de aproximadamente 17 kilómetros entre Belchite y Mediana de Aragón.

Cabe señalar que este tipo de rectas aumentan los riesgos al volante. Uno de los principales es la monotonía, que puede provocar aburrimiento y fatiga, reduciendo progresivamente la concentración y el nivel de alerta. Además, esta falta de estímulos puede dificultar que el conductor mantenga correctamente la trayectoria del vehículo y controle aspectos como la lateralidad o la velocidad.

¿Sabes dónde está la recta más larga de España? En Castilla-La Mancha, concretamente en la N-301 entre El Provencio (Cuenca) y Minaya (Albacete), con casi 23 km de longitud. La Norma 3.1-IC limita la longitud de las rectas a 1.5 km para Vp=90 km/h. Su IMD es de 3000 veh/día. pic.twitter.com/WKheob2GlJ — Prof. Luis Bañón (@ProfBanon) April 20, 2025

Según explica el Profesor Luis Bañón, «el trazado inicial derivaría del Real Decreto de Carlos III «para hacer caminos RECTOS y sólidos en España» de 1761, germen de la actual red de carreteras. En aquella época las rectas eran alineaciones sencillas y preferidas por su visibilidad».

Exceso de velocidad

En esta carrera, con límite de 90 km/h, superar la velocidad permitida entre 91 y 120 km/h supone una multa de 100 euros sin pérdida de puntos; entre 121 y 140 km/h, la sanción asciende a 300 euros y 2 puntos; entre 141 y 150 km/h, son 400 euros y 4 puntos; entre 151 y 160 km/h, 500 euros y 6 puntos; y superar los 160 km/h puede conllevar una multa de 600 euros, 6 puntos y, dependiendo de las circunstancias, incluso un posible delito contra la seguridad vial.

«La velocidad excesiva o inadecuada ejerce una influencia muy negativa sobre tus capacidades para conducir y te expone con mucha facilidad a situaciones de alto riesgo. La probabilidad de morir o sufrir lesiones graves permanentes es mucho mayor en un accidente con velocidad excesiva que en otro con una velocidad más moderada. Esto sucede independientemente de si la causa última del accidente ha sido o no el exceso de velocidad.

Si siempre conduces a una velocidad excesiva o inadecuada, es una mera cuestión de tiempo que acabes por sufrir un siniestro. Por el contrario, circular a una velocidad adecuada a la situación en la que te encuentras puede evitar que sufras un accidente y aunque este finalmente llegue a producirse, probablemente será de mucha menor gravedad», alerta la DGT.

Finalmente, cabe señalarque la Red Estatal incluye las autopistas de peaje, las autopistas de peaje de acceso a Madrid o radiales, las autopistas libres y autovías, las autopistas y autovías de acceso o circunvalación, las carreteras nacionales convencionales y de doble calzada y las carreteras convencionales y de doble calzada de acceso o circunvalación. La Red Autonómica comprende las autopistas y autovías autonómicas, las autopistas y autovías autonómicas de acceso o circunvalación, las carreteras autonómicas de primer nivel o red principal y básica, las de segundo nivel o red comarcal y las de tercer nivel o red local. La Red Provincial está formada por la red comarcal y la red local.