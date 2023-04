Increíble resultado al poner una hoja de laurel en este electrodoméstico

Entre las plantas aromáticas más utilizadas está el laurel, ya que este nos puede servir para preparar todo tipo de platos en la cocina. Pero el laurel es también conocido porque sirve para otros usos como por ejemplo, hacer una corona decorativa, o no se nos puede olvidar que siendo una planta que emite un fuerte olor, nos puede servir como remedio para ahuyentar a los insectos y en especial a las cucarachas de la cocina, y también, del resto de estancias de la casa. Pero además de todo lo mencionado, poner una hoja de laurel en el electrodoméstico del que ahora os hablamos puede tener un resultado que te va a resultar algo increíble.

El truco de usar laurel en la aspiradora

En realidad, el laurel es un arbusto cuyos beneficios se conocen desde la antigüedad, también utilizado por los antiguos romanos y en la Edad Media para crear infusiones y decocciones de hierbas.

Además de tener un olor muy agradable, sus hojas sumergidas en agua hirviendo crean una bebida digestiva y también pueden tener efectos antibióticos y antiinflamatorios, ayudando a las personas con problemas gastrointestinales. Pero como ya hemos avanzado, en este caso queremos hablarte de lo que pasa si lo usas en uno de los electrodomésticos que más utilizamos en casa. Nos referimos al hecho de usar el laurel con la aspiradora, un truco o remedio que en su día se usaba en muchas casas y en el que todos deberíamos inspirarnos.

Cómo usar el laurel en la aspiradora

Pero ¿Cuál es el truco y para qué sirve? Pues el hecho de utilizar laurel con la aspiradora de casa puede dar como resultado el que acabes con algo a lo que muchas personas se enfrentan cuando aspiran la casa: el mal olor.

Esto ocurre porque muchas veces no limpiamos bien el interior de la aspiradora, o el filtro está muy sucio, lo que provoca no sólo que al aspirar huela mal, sino que en realidad no estemos limpiando las superficies que aspiramos de forma correcta.

Por ello, podemos recurrir a algo tan sencillo como echar una hoja de laurel cortada a trocitos, dentro de la bolsa de la aspiradora o en el receptáculo que nuestra aspiradora tenga asignado para la suciedad.

Eso sí, para que el truco funcione de forma correcta, es esencial que antes que nada cojas el libro de instrucciones de la aspiradora y limpies esta de forma adecuada. Procura además secarla. Una vez esté limpia y seca, sólo tendrás que añadir el laurel y aspirar como de costumbre. Notarás como el ambiente huele realmente bien y además todo quedará perfectamente limpio.