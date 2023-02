La impresionante ruta a una hora de Madrid perfecta para toda la familia

Si vives en la capital, debes saber que no hace falta alejarte demasiado de casa para disfrutar de una escapada de fin de semana. Esta es la impresionante ruta a una hora de Madrid ideal para aquellos que no disponen de vehículo propio o que no cuentan con demasiado tiempo libre.

El lugar del que estamos hablando sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de la geografía nacional, aunque poco a poco recibe cada vez más visitantes que, enterados de su existencia, no dudan en aprovechar los primeros días libres para viajar hacia el sitio.

La ruta a una hora de Madrid que debes saber

Un plan perfecto para todos los madrileños

Esta propuesta, apta para toda la familia, consiste en caminar paralelos al río hasta llegar a la ermita Nuestra Señora de Los Desamparados. La misma se encuentra enclavada en una roca del barranco de impresionantes dimensiones, donde las vistas te dejarán maravillado.

Tanto menores como adultos mayores pueden completar este recorrido sin problemas, por lo que es recomendable acudir junto a toda la familia, llevando algunos alimentos para detenerse al final del camino y comer cómodamente en las mesas y bancos instalados.

¿Dónde comienza el trayecto?

Para llegar allí, tienes que desplazarte a la presa de Buendía, dejando el coche aparcado en sus inmediaciones si es que vas en tu coche. Luego, el paseo discurre paralelo al río Guadiela. Y si bien tiene 12 kilómetros de longitud, su dificultad ha sido clasificada como «baja».

De hecho, esa es la extensión ida y vuelta, sumando los 6 kilómetros para instalarte y comer algo y los 6 kilómetros de regreso a la presa. Casi no hay desniveles, a excepción de un pequeño tramo al final debido a una subida que comunica directamente con el aparcamiento.

¿Cuánto dura esta excursión?

Si se hace lentamente y disfrutando de los increíbles paisajes que rodean las pasarelas, que es como aconsejamos hacerlo, esta excursión dura aproximadamente tres horas. Por supuesto, todo dependerá del estado físico de las personas involucradas y de qué prisa tengan.

Sin embargo, la ventaja respecto a otras rutas similares es que puedes completarla en un día, por lo que basta una jornada libre.

¿Dónde dormir y qué otras actividades hay?

Si tienes un fin de semana entero, puedes dormir en la propia localidad de Buendía, en la provincia de Cuenca junto a la provincia de Guadalajara. Te sugerimos que des una vuelta por el pueblo y, si eres algo más audaz, que practiques piragüismo en las Hoces del río.