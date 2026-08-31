La importante reflexión de Haruki Murakami, escritor japonés: «Cuando brotan esperanzas, el corazón se aprovecha y empieza a actuar por su cuenta»

Hay momentos en los que todo parece estar bajo control hasta que aparece una pequeña posibilidad de que las cosas puedan cambiar. Entonces surge la esperanza y, con ella, también una serie de emociones que no siempre somos capaces de controlar. «Cuando brotan esperanzas, el corazón se aprovecha y empieza a actuar por su cuenta», una reflexión de Haruki Murakami, que resume esa sensación de que los sentimientos pueden adelantarse a la razón cuando aparece una posibilidad de futuro.

La esperanza cambia las reglas

La frase encaja especialmente bien con el universo literario de Murakami, uno de los escritores japoneses más reconocidos internacionalmente. El autor, nacido en Kioto en 1949 y ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2023, ha construido una obra marcada por personajes solitarios que buscan respuestas, vínculos y algún tipo de sentido en situaciones que a menudo escapan a su control. La propia Fundación Princesa de Asturias destaca el peso del amor, la soledad y la incertidumbre en sus libros.

En sus historias, la esperanza rara vez aparece como una solución sencilla. Más bien funciona como una fuerza capaz de poner en movimiento a personas que permanecían paralizadas. Cuando alguien vuelve a creer que existe una posibilidad, empieza a tomar decisiones, recuperar recuerdos o acercarse a otras personas. El corazón, en ese sentido, deja de limitarse a observar y comienza a intervenir.

El corazón frente a la razón

La reflexión también plantea una tensión muy humana, que es la diferencia entre aquello que pensamos que debemos hacer y aquello que realmente sentimos. Podemos intentar analizar una situación de forma racional, establecer límites o aceptar que determinada historia ha terminado. Pero cuando aparece una nueva posibilidad, las emociones pueden recuperar un protagonismo que creíamos perdido.

Esta característica aparece repetidamente en la literatura de Murakami. Un análisis señala que sus novelas se desarrollan habitualmente en escenarios de profunda soledad, aunque mantienen la posibilidad del amor como una forma de esperanza. Sus protagonistas atraviesan pérdidas, búsquedas y situaciones inexplicables mientras intentan reconstruir su identidad.