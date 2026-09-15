La importante reflexión de ‘Don Quijote de la Mancha’ (1605): «Amor y deseo son dos cosas diferentes; que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama»

El amor ha sido uno de los grandes temas de la literatura universal y pocas obras han reflexionado sobre él con tanta profundidad como Don Quijote de la Mancha. Publicada en dos partes, en 1605 y 1615, la novela de Miguel de Cervantes aborda los sentimientos, los conflictos humanos y las contradicciones de las relaciones amorosas. Entre las frases que circulan en internet destaca una que diferencia el amor del deseo y que invita a pensar en lo que realmente significa querer a otra persona.

Una frase sobre el amor y el deseo

«Amor y deseo son dos cosas diferentes; que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama». Esta reflexión se atribuye habitualmente a Don Quijote de la Mancha.

A pesar de esta precisión, la idea que transmite encaja con algunos de los grandes asuntos que aparecen en la novela, que son la diferencia entre la atracción y los sentimientos, la libertad en las relaciones y la complejidad de las emociones humanas. Cervantes presenta personajes que aman, desean, idealizan y sufren, pero que no siempre distinguen con claridad lo que sienten.

Cervantes y las contradicciones del amor

Miguel de Cervantes publicó la primera parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha en 1605. Diez años después apareció la segunda parte, en la que el protagonista continúa sus aventuras junto a Sancho Panza. La obra combina humor, crítica social, reflexión filosófica y una mirada compleja sobre la condición humana.

El amor ocupa un lugar importante en diferentes episodios de la novela. Don Quijote idealiza a Dulcinea del Toboso, una mujer a la que convierte en el centro de su imaginario caballeresco. Su sentimiento está profundamente relacionado con los modelos de amor presentes en los libros de caballerías, donde la admiración, la fidelidad y la idealización desempeñan un papel fundamental.

La diferencia entre amor y deseo también puede aplicarse a las relaciones actuales. El deseo puede estar relacionado con la atracción física, la curiosidad o el impulso de acercarse a alguien. El amor, en cambio, puede incluir cariño, confianza, compromiso y preocupación por el bienestar de la otra persona, aunque ambas experiencias pueden aparecer juntas.