Un hombre se somete a 40 operaciones para parecerse a Ricky Martin pero termina pareciéndose a Gabriel Rufián

Ricky Martin es uno de los artistas más famosos del mundo, y también uno de los hombres más atractivos a nivel global. Por este motivo, son muchas las personas que sueñan con parecer a él, y hay quienes llevan este deseo un paso más allá.

Esta semana se ha hecho viral la noticia de un hombre que asegura haberse sometido a más de 30 operaciones de cirugía estética con el único propósito de parecerse al cantante puertorriqueño. Sin embargo, el resultado no ha sido ni mucho menos como él esperaba: ha terminado pareciéndose a Gabriel Rufían y, además, sufre una parálisis facial.

La historia del hombre que soñaba con parecerse a Ricky Martin

Se trata de un influencer argentino llamado Francisco Ibáñez. Él mismo ha reconocido públicamente que se ha sometido a tal cantidad de intervenciones porque «varias personas le dijeron que se parecía a la estrella puertorriqueña». La transformación ha sido drástica porque, además de haber cambiado completamente la apariencia de su rostro, ha perdido más de 100 kilos.

Por desgracia, a consecuencia de tantas operaciones (nariz, mentón labios, etc), sufre una parálisis facial. Al parecer, no escogió a un buen cirujano. «Caí en manos muy peligrosas. Tengo una pequeña parálisis porque me rompió un nervio cuando fui a operarme la nariz y el mentón. o siento la mitad de la cara, no siento la nariz, no siento la barbilla, me rompieron un nervio», explica, según recoge ‘Qué!’.

‼️PARECIDOS?! O argentino Francisco Mariano Javier Ibanez, já se submeteu a mais de 30 cirurgias plásticas para se parecer com o cantor Ricky Martin. Segundo Fran revelou em entrevista ao Ciudad Magazine, os amigos lhe diziam que ele e o portorriquenho eram parecidos fisicamente. pic.twitter.com/dhJZG4SVR3 — Nana Rude (@nanarude) June 28, 2023

Francisco Ibáñez ha acudido a un conocido programa de televisión de Argentina para denunciar tanto al médico como a la clínica por los daños causados. «Estaba en un momento muy triste de mi vida. Y Caí en manos de un hombre que me creó la necesidad también, porque me daba ilusión y esto de sentirse mejor. Tuve tantos problemas después, que conocí a otro doctor, que fue quien se ocupó todo este tiempo de ayudarme a reconstruir lo malo que me había hecho. Me tuvo que sacar labios hace poco», ha explicado.

El influencer argentino ha podido seguir con su vida y asegura que muy pronto recuperará la normalidad por completo. A pesar del resultado, él cree que realmente se parece a Ricky Martin, e incluso que luce mejor que el artista. Sin embargo, a juzgar por los comentarios en redes sociales, los españoles siguen creyendo que se parece más a Gabriel Rufián.