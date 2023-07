Heinz acaba de cambiar la historia de su kétchup: ¿Dónde hay que guardarlo?

El kétchup es una de las salsas más famosas del mundo y, aunque todo el mundo cree que nació en Estados Unidos, lo cierto es que tiene su origen en China. Se creó como una salsa picante para acompañar el pescado y la carne, aunque el tomate no era uno de sus ingredientes. El kétchup moderno sí es de Estados Unidos; incluye el tomate como ingrediente principal y fue creado por Henry J. Heinz en el año 1876.

Desde entonces, se ha popularizado por todo el mundo. En lo que respecta a su conservación, existen muchísimas dudas al respecto. Hay quienes guardan el kétchup en la nevera, mientras que otros prefieren guardarlo en la despensa. Para poner fin al eterno debate, la marca Heinz resuelve la duda de dónde hay que almacenar el kétchup para que se conserve en buen estado.

Esta salsa se elabora con tomate, azúcar, vinagre, especias y condimentos. Por su composición, puede aguantar mucho tiempo sin echarse a perder, incluso varios años. Esta es la razón por la que algunas personas lo guardan en la despensa, independientemente de la época del año y de si hace calor o no.

Claro que otros dicen que es mejor idea guardar el kétchup en la nevera porque lleva concentrado de tomate. Aunque es verdad que en la nevera la salsa se espesa, Heinz señala que es la mejor forma de almacenamiento. Lo ha hecho a través de un tweet que ha dejado a todo el mundo sorprendido.

Además, la marca ha hecho una encuesta acerca de dónde almacenan el kétchup los usuarios. Con un total de 13.178 votos, el 63,2% eligen el frigorífico y el 36,8% el armario.

FYI: Ketchup. goes. in. the. fridge!!!

— Heinz (@HeinzUK) June 27, 2023