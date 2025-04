Haz esto con tu cafetera italiana y alucina con el resultado: el truco secreto para hacer café como un barista profesional

Puedes hacer un café como un barista profesional con tu cafetera italiana, hay un truco secreto que debes conocer. Es importante empezar a prepararnos para dar un giro radical a nuestro día a día, de la mano de una serie de elementos que pueden ser esenciales y que quizás hasta ahora no habías pensado. En esencia, necesitamos estar preparados para poder utilizar todas las herramientas a nuestra disposición, en este caso una cafetera italiana.

No necesitamos gastar cientos de euros en una cafetera que haga un buen café, sino más bien todo lo contrario. Podremos conseguir un extra de buenas sensaciones con una cafetera que no llega a los 10 euros. La inversión en este tipo de herramientas no tiene por qué ser cara, sino todo lo contrario. Con las herramientas necesarias podremos conseguir aquello que realmente necesitamos. Es cuestión de ponerse manos a la obra con una serie de elementos que serán los que marcarán este café que podemos cocinar como un auténtico profesional, es cuestión de ponernos manos a la obra con ellos para hacer realidad aquello que necesitamos.

Tu cafetera italiana puede crear un café alucinante

La cafetera italiana es la primera que hemos visto en casa y seguro que nos trae muy buenos recuerdos. Siendo un elemento que nos puede ayudar a disfrutar de la bebida más espectacular que quizás hasta ahora no hubiéramos ni tenido en cuenta.

Son días de usar lo mínimo para conseguir lo máximo. En esencia, podremos empezar a ver llegar una serie de situaciones que pueden ser las que marcarán unos días cargados de buenas sensaciones. Es hora de apostar por esta herramienta que tiene una historia sorprendente.

Los expertos de Trifectacafe nos explican el origen de la cafetera italiana o Moka: «El café fue introducido en Italia en el siglo XVI como un lujo exótico y costoso, consumido principalmente por los italianos adinerados en casas de café comerciales. Estos establecimientos preparaban y servían café en recipientes, utilizando métodos de infusión caliente. Sin embargo, un aumento en la demanda llevó a los innovadores a buscar formas de preparar café de manera más eficiente. En este contexto, Alfonso Bialetti inventó la cafetera Moka en 1933. La Moka Express, el dispositivo octagonal de aluminio para la hornilla que usamos en la actualidad, se convirtió en un modo económico y eficiente para preparar café en casa. Recibió su nombre gracias a la ciudad de Moka, que hasta principios del siglo XVIII, fue un puerto importante para la exportación del café de Yemen a Europa».

Alucina con el resultado de la cafetera italiana

La manera en la que usamos esta cafetera italiana que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta puede cambiarlo todo. Tenemos por delante una serie de elementos que serán los que marcarán unas jornadas cargadas de buenas sensaciones, será cuestión de ponernos manos a la obra con ella.

Los pasos que debes seguir para hacer un café perfecto nos pueden sorprender en todos los sentidos. Los expertos de Café La Mexicana nos dan con algunos pasos que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado.

Llenar el depósito hasta la válvula, preferiblemente con agua templada.

Rellenar el filtro con café hasta el borde, sin prensarlo o aplastarlo, dando leves golpes para que asiente.

Enroscar la cafetera y colocarla a fuego medio y con la tapa abierta. Dejando la tapa abierta logramos que el agua se caliente más lentamente y esté más tiempo en contacto con el café, mientras va subiendo. De esta manera conseguimos un café con más sabor y aromas.

Retirar la cafetera de la fuente de calor antes de que esté completamente llena. Cerrar la tapa.

Enfriar el depósito por la parte exterior unos segundos con agua fría.

Por último, es aconsejable dejar reposar 1 minuto aproximadamente el café para apreciar mejor los aromas.

El truco principal consiste en dejar la tapa abierta, algo que quizás no pensábamos que fuera tan importante, pero acabará siendo determinante en estos días que tenemos por delante. La cafetera italiana es todo un símbolo con el que podemos preparar un café delicioso.

También debes tener en cuenta que no debes bajar el fuego, sino simplemente retirar antes de que se llene el depósito. Un truco que puede acabar siendo el que mejor se adapte a la necesidad de ese buen café que esperamos a casi a todas horas.

Tanto si eres de café mañanero, como si esperar a primera hora de la tarde para llegar a casa y relajarte con uno. Este tipo de consejos pueden ser esenciales para conseguir aquello que realmente quieres hacer realidad. Es hora de usar al máximo esta cafetera italiana a la que le puedes sacar el máximo partido posible.