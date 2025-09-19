Hay quien lo tiene de mascota, pero este animal es una especie invasora que amenaza a España

Cuando pensamos en buscar una mascota, lo primero que nos viene a la mente suelen ser perros, gatos, aves o incluso conejos. Sin embargo, hay quienes buscan algo más «original». Y claro, lo inusual no siempre es lo mejor.

En muchos casos, al elegir una especie que no es nativa de nuestro entorno, podríamos estar introduciendo un animal que, en lugar de aportar algo positivo, termine alterando el equilibrio natural del ecosistema español. Estas son las llamadas especies invasoras.

En España, la normativa contempla cerca de 200 especies exóticas invasoras. Algunas de ellas tienen un impacto moderado, pero hay otras cuyo daño es casi insostenible.

La especie invasora que muchos buscan de mascota

Este es el caso del cerdo vietnamita, una especie que ha ganado popularidad como mascota, pero que ha resultado ser más perjudicial de lo que muchos pensaban.

Uno de los mayores problemas con el cerdo vietnamita es que, aunque muchos lo ven como una mascota ideal, con un tamaño reducido y un carácter dócil, la realidad es que no es tan «miniatura» como se cree. Este cerdo puede pesar entre 40 y 80 kg, lo que lo convierte en un animal mucho más grande de lo que se espera cuando se adopta.

Su popularidad creció por su apariencia, pero cuando los dueños se cansan de él o no pueden darle el cuidado adecuado, el cerdo vietnamita suele acabar en libertad, lo que genera un gran problema.

En la naturaleza, estos cerdos buscan alimento en cualquier lugar. Su dieta, que incluye vegetales, frutas e incluso pequeños invertebrados, les permite adaptarse rápidamente a nuevos entornos.

En cuanto a su hábitat, el cerdo vietnamita no tiene problemas en colonizar áreas urbanas o rurales, lo que ha facilitado su expansión en distintas regiones de España.

¿Por qué este cerdo es una especie invasora?

Este animal es una especie invasora principalmente por su facilidad para adaptarse y reproducirse en libertad. Desde que algunos propietarios los soltaron en la naturaleza, estos cerdos han formado poblaciones en áreas rurales y periurbanas.

Sin embargo, lo que realmente preocupa a los expertos es su potencial para hibridar con el jabalí. Esta mezcla podría dar lugar a híbridos con mayores tasas de reproducción y características más agresivas, lo que sólo empeoraría los problemas que ya causa el jabalí en España, como los daños a cultivos, accidentes de tráfico y la transmisión de enfermedades.

Asimismo, el cerdo vietnamita compite por los recursos con las especies autóctonas, lo que altera el equilibrio del ecosistema y amenaza la biodiversidad local.

Otro de los aspectos más relevantes es que este animal no cuenta con depredadores naturales en la zona, lo que facilita su expansión descontrolada. Todo eso vuelve muy complicado erradicarla una vez que se ha establecido.

Aunque a primera vista el cerdo vietnamita puede parecer una mascota encantadora y fácil de cuidar, la realidad detrás de esas fotos y videos en redes sociales es otra. Su presencia en la naturaleza está provocando desequilibrios serios, y su expansión no sólo está afectando a la fauna local, sino que también pone en peligro la estabilidad de varios ecosistemas.