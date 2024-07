Giro con los mutualistas de Muface: se confirma la mejor noticia

Buenas noticias para los adscritos a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, más conocida como Muface. El Gobierno ha dado un fuerte impulso a este organismo público que cubre a los funcionarios de carrera tras aprobarse en el Consejo de Ministros una ampliación de crédito de 30,7 millones para el Fondo General de Muface. Esto beneficiará a los más de 1,7 millones de mutualistas que tendrán un beneficio en sus prestaciones después de este empujón del ejecutivo.

El Gobierno dirigirá esta cuantía a través del fondo de contingencia al que se aportará un importe de 30.732.186,01 euros con el que se ampliará el crédito que permite financiar al que permita financiar el Fondo General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.

Esto se debe a que según el Consejo de Ministros, se ha producido una diferencia de 63 millones de euros una vez realizados los cálculos para determinar el crédito necesario para la cobertura de la liquidación de Muface para el ejercicio 2023 con los datos definitivos en lugar de con los provisionales. Por ello, añade la referencia, ha sido preciso financiar con cargo al fondo de contingencia un importe de 30,7 millones de euros.

¿Qué es el Muface?

Muface es la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, un organismo público que se encarga de prestar asistencia sanitaria y social al colectivo de funcionarios adscritos en su programa. Fue creado por Ley 29/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, con el objetivo de poder gestionar el sistema de Mutualismo Administrativo de los funcionarios civiles del Estado.

Así que desde su creación protege a 1,5 millones de personas entre los funcionarios que siguen desempeñando su función y los mutualistas jubilados. Está integrado por ISFAS (para las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, el personal estatutario del CNI y el personal civil de cuerpos adscritos al Ministerio de Defensa), MUGEJU (para el personal al servicio de la Administración de Justicia) y MUFACE (para el personal al servicio de la Administración Civil). Esto se debe a que toda persona que se convierta en funcionario de carrera pasa automáticamente al mutualismo administrativo.

Estos tienen derecho a un modelo de asistencia sanitaria mixto dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS). De esta forma, podrán elegir entre la asistencia sanitaria concertada (en Adeslas, Asisa y DKV) y la pública a través de los servicios públicos de salud. Los adscritos al Muface se podrán acreditar gracias a una tarjeta de afiliación que cubrirá a los mutulistas (y familiares) incluso en la Unión Europea.

Debido al gran número de personas que tiene cubre, el Muface cuenta con un notable presupuesto que casi 2.000 millones y además cuenta con una plantilla de 850 personas que trabajan con el objetivo de resolver los problemas de los mutualistas.

Las prestaciones que ofrece Muface

Hay que tener claro que Muface no entra dentro de las pensiones de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente o demás prestaciones de conciliación familiar. Estas pensiones contributivas y no contributivas son proporcionadas por la Seguridad Social y no están dentro de esta partida. Las prestaciones que ofrece Muface a sus mutualistas son las siguientes establecidas por ley:

Asistencia sanitaria en territorio nacional.

Asistencia sanitaria en el extranjero.

Prestaciones complementarias oculares, dentarias, material ortoprotésico y otras.

Farmacéutica.

Programa antitabaco de Muface.

Vacunación.

Por su parte, también tiene un gran número de prestaciones sociales de la que se pueden aprovechar los 1,5 millones de mutualistas entre trabajadores en activo y jubilados. Estas se podrán compaginar incluso con las de la Seguridad Social.

Subsidio por incapacidad.

Subsidio por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

Protección familiar: ayuda a por hijo o menor discapacitado; ayuda parto, adopción o acogimiento múltiples.

Servicios sociales: Becas de estudio, subsidio por jubilación, prestaciones por fallecimiento, ayudas sociosanitarias (celiaquía, oncología, psiquiatría, drogodependencia, autonomía personal…)

Asistencia social: Ayuda para el copago farmacéutico.

Por ofrecer este gran número de prestaciones a 1,5 millones de mutualistas y por hacer una labor de servicio público, el Gobierno ha decidido inyectar 30,7 millones al presupuesto de Muface para 2024 con el objetivo de poder satisfacer a los mutualistas que entran de forma automática en este programa por su condición de funcionarios de carrera.