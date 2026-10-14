Los fans de Harry Potter no dan crédito: llegan dos nuevos libros en 2027 y esta vez los protagonistas serán dos nombres muy queridos de Hogwarts

Los seguidores de Harry Potter están de enhorabuena: a la ya sabida serie que HBO estrenará esta Navidad, también se ha confirmado que dos nuevos libros de esta saga se publicarán durante el año 2027. J. K. Rowling ha confirmado que en los próximos meses se ampliará la saga de la colección de libros infantiles Pocket Potters, que estarán protagonizados por Minerva McGonagall y los gemelos Fred y George Weasley. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los nuevos libros de Harry Potter que se publicarán en el año 2027.

Harry Potter será tendencia en las próximas semanas ante el estreno de la esperada serie de una de las sagas más importantes de la historia reciente del cine. El próximo 25 de diciembre, el día de Navidad, HBO Max estrenará ‘Harry Potter y la piedra filosofal’. Esta serie constará de ocho capítulos en los que adaptará la novela inicial de J. K. Rowling y también introducirá algunas novedades con respecto a las películas. Y, por supuesto, ya hay anunciada una segunda temporada de esta serie que podría ser uno de los estrenos del año.

«Creo que es genial, la serie ofrece mucho más margen para jugar con los matices, porque, obviamente, las películas duran unas dos horas, frente a las diez horas de la serie de televisión, así que hay oportunidad de sacar a relucir diferentes matices», afirmó hace unas semanas Johnny Flynn, que hará de Lucius Malfoy, confirmando que esta primera temporada tendrá un metraje de 10 horas, lo que equivale a que cada capítulo tendrá más de una hora de duración.

El joven actor Dominic McLaughlin será el encargado de interpretar a Harry Potter, mientras Alastair Stout y Arabella Stanton lo harán como Ron Weasley y Hermione Granger, respectivamente. Mark Mylod, que ya dirigió capítulos de Succession, Juego de tronos, The Last of Us, será el director de esta serie en la que, en la primera temporada, narrará las historias de Harry Potter junto a sus inseparables Ron y Hermione en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Los dos libros que llegan de Harry Potter

Además de por la serie, Harry Potter será noticia en el próximo 2027, ya que durante el próximo año se estrenarán dos libros inspirados en personajes importantes de esta saga: uno estará protagonizado por Minerva McGonagall y los gemelos Fred y George Weasley. Ambos libros pertenecerán a la edición de libros infantiles de Harry Potter denominados Pocket Potters.

Esta colección fue una extensión de libros de la saga de Harry Potter y durante los últimos años ya se han publicado hasta siete libros inspirados en sus principales protagonistas: Harry, Hermione, Ron, Dumbledore, Luna, Hagrid y Dobby. Ahora, en 2027, llegará el turno de la profesora en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería y también jefa de la Casa Gryffindor, además de subdirectora bajo la dirección de Albus Dumbledore.

A final de año también verá la luz el libro que profundizará en los gemelos más carismáticos de la serie, los hermanos Fred y George Weasley. Esta historia narrará las aventuras de estos hermanos en Hogwarts y posteriormente con la creación de Sortilegios Weasley, su famoso negocio de bromas situado en el Callejón Diagon, la zona comercial ficticia de una de las sagas más populares de la literatura y el cine que en los próximos meses estrena serie y dos libros.