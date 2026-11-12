Lola Herrera, actriz española (91 años), sobre el envejecimiento: «Todo el mundo quiere ser joven y no se es joven más que un ratito en la vida»

Lola Herrera, la actriz española de 91 años, tiene una opinión muy clara sobre el envejecimiento: «Todo el mundo quiere ser joven y no se es joven más que un ratito en la vida». La intérprete vallisoletana lo dijo al criticar cómo trata la sociedad a las personas mayores.

Sus palabras fueron duras: «Vivimos en una sociedad completamente estúpida. Dice mucho de una sociedad y un mundo donde la gente mayor sobra y es inexistente». Herrera calificó de «horrible» esta circunstancia, que vivía en primera persona con 85 años.

¿Por qué dice Lola Herrera que no se es joven más que un ratito en la vida?

Para la actriz, la juventud dura muy poco: «Es un ratito muy corto. Cuando quieres darte cuenta ya no eres joven». Por eso le parece tan injusto el trato que reciben los mayores, a quienes la sociedad, en su opinión, da por sobrantes.

Herrera lamentó también que, al comienzo de la pandemia, se repitiera que el coronavirus solo afectaba a la gente mayor. «Escuchar eso continuamente cuando tienes 85 años es como que te están llevando a la tumba ya», aseguró.

Sobre las residencias de ancianos durante aquella crisis sanitaria fue igual de clara: «No tenían ninguna infraestructura, que es algo que ya sabíamos todos. Y los que están al cargo de ellas lo saben mejor que nadie».

Lola Herrera avisa de que no se puede retroceder en los derechos de las mujeres

La actriz considera que los derechos de las mujeres han avanzado a pasos de gigante, pero advierte de que «suenan voces y aires de querer cambiarnos las cosas, de querer retroceder en algo que ha costado tantísimo». Su conclusión es tajante: «No podemos dar ni un paso atrás».

Para recordar lo que costó, evocó un tiempo en que las mujeres no tenían derecho «ni siquiera a ir al colegio con las notas de tus hijos, porque las tenía que firmar el padre», ni a «meter a mis hijos en la Seguridad Social aun siendo trabajadora», según dijo en una entrevista con laSexta en 2021

También se mostró en ese momento inquieta por el clima social: «Hay mucha crispación, demasiada». Y añadió: «La crispación es muy negativa y jugar con ella es muy peligroso, ahí tenemos a Estados Unidos».

¿Quién es Lola Herrera y cuál ha sido su trayectoria en el teatro y la televisión?

Nacida en 1935 en el barrio de Las Delicias de Valladolid, viajó a Madrid a mediados de los cincuenta y comenzó allí su andadura como actriz. Está considerada una de las grandes damas de la escena española. Su papel más célebre es «Cinco horas con Mario», el monólogo de Miguel Delibes que lleva más de 40 años representando y con el que hizo una gira por toda España en 2020.

En televisión protagonizó series como «Un paso adelante» y la versión española de «Las chicas de oro» (2010), y en el cine «Función de noche» (1981), una película que ella define como «una terapia». Es madre de Natalia y Daniel, y Natalia ha compartido escenario con ella en varias ocasiones.

Entre sus premios figuran la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1999), el Premio Max por «Solas» (2006), el Premio Ercilla de Teatro (2005), el Premio Talía de honor (2023) y la Medalla de Oro de la Ciudad de Valladolid (2021). Desde 2007, una plaza del barrio de Las Delicias lleva su nombre.

Las reflexiones recogidas en esta nota las hizo en 2021, en una entrevista en laSexta, cuando representaba «Cinco horas con Mario» en el Teatro Bellas Artes de Madrid.