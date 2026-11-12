En 1963, arqueólogos encontraron un tesoro de «oro» en España pero sesenta años después, las pruebas demostraron que estaban hechas de un metal procedente del espacio

En diciembre de 1963, un grupo de arqueólogos hizo un descubrimiento extraordinario en las proximidades de Villena, en Alicante. Durante unas excavaciones en una antigua cantera apareció un conjunto de objetos de oro de la Edad del Bronce que, por su riqueza y valor histórico, pronto se convirtió en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de Europa. Sin embargo, entre decenas de cuencos, brazaletes y recipientes brillantes había dos piezas oscuras, oxidadas y aparentemente menos valiosas. Lo que nadie imaginaba entonces era que aquellos objetos escondían un origen sorprendente: estaban fabricados con hierro procedente del espacio.

Seis décadas después de aquel descubrimiento, los avances científicos permitieron resolver el misterio de aquellas dos piezas metálicas. Los análisis químicos confirmaron que su composición correspondía a hierro meteórico, un material llegado del espacio exterior que fue utilizado por algunas comunidades antiguas mucho antes de que la humanidad dominara la producción de hierro mediante la fundición de minerales terrestres. El hallazgo convirtió al conocido Tesoro de Villena en un conjunto todavía más excepcional y abrió nuevas perspectivas sobre los conocimientos técnicos y las habilidades metalúrgicas de las sociedades prehistóricas. Además, demostró que aquellos objetos aparentemente secundarios tenían un valor histórico extraordinario.

El Tesoro de oro Villena hechos con un metal del espacio

El descubrimiento se produjo el 1 de diciembre de 1963, cuando el arqueólogo José María Soler y su equipo encontraron una vasija que contenía una importante colección de piezas metálicas.

La web Futura-sciences establece que el conjunto estaba oculto en el lecho de una rambla, dentro del término municipal de Villena, en Alicante. Su extraordinaria riqueza llamó inmediatamente la atención de los especialistas, que identificaron el hallazgo como una de las muestras más destacadas de la orfebrería prehistórica europea.

Según explica el Museo de Villena (MUVI), el tesoro está fechado aproximadamente hacia el año 1000 a. C. y reúne objetos de diferentes materiales, aunque predomina claramente el oro.

«Entre las piezas destacan 11 cuencos, 28 brazaletes, tres botellas y otros elementos de adorno. También aparecen tres recipientes de plata, un botón de ámbar y oro, un remate de hierro decorado con oro y un brazalete de hierro», mencionan los expertos.

Según Turismo Villena, el conjunto reúne 66 piezas en total y alcanza un peso cercano a los diez kilogramos de oro, una cantidad excepcional para un depósito de aquella época.

«Por sus características, constituye uno de los tesoros prehistóricos más importantes de Europa y suele compararse con los conjuntos de vajilla áurea encontrados en las tumbas reales de Micenas, en Grecia», destacan los profesionales.

Las dos piezas de hierro que escondían un origen del espacio

Entre los objetos recuperados había dos elementos que contrastaban con el resto del conjunto. Se trataba de una banda curva y una pequeña esfera hueca, ambas elaboradas con un metal oscuro que presentaba un avanzado estado de oxidación. Su aspecto hacía que pasaran prácticamente desapercibidas frente al brillo de las numerosas piezas de oro.

Durante muchos años, su composición permaneció sin una explicación definitiva. Sin embargo, seis décadas después del descubrimiento, el conservador de museo jubilado Salvador Rovira-Llorens impulsó una investigación para averiguar de dónde procedía aquel material. Para ello contó con la colaboración de los investigadores Ignacio Montero Ruiz y Martina Renzi.

El equipo extrajo pequeñas muestras de ambos objetos y las sometió a un análisis mediante espectrometría de masas. Esta técnica permitió estudiar su composición química y detectar características compatibles con el hierro meteórico del espacio.

De esta manera, los investigadores pudieron establecer que el metal no procedía de minerales extraídos de la Tierra, sino de fragmentos de meteoritos que habían llegado a nuestro planeta.

El hierro meteórico, un material utilizado antes de la metalurgia del hierro

El descubrimiento resulta especialmente interesante por el contexto histórico en el que se fabricaron las piezas. Antes de que las sociedades desarrollaran técnicas para obtener hierro mediante la fundición de minerales terrestres, algunas comunidades ya utilizaban fragmentos de hierro meteórico para elaborar objetos.

Este material era extremadamente raro y difícil de conseguir. Su procedencia extraordinaria lo convertía en un recurso especial, reservado para fabricar elementos que podían tener un significado simbólico, ornamental o de prestigio. Por tanto, las dos piezas del Tesoro de Villena ofrecen una valiosa información sobre las capacidades técnicas de quienes las elaboraron.

El Museo de Villena conserva este tesoro excepcional

Actualmente, el conjunto se exhibe en el Museo de Villena, donde constituye una de sus principales atracciones. La institución reúne también numerosos testimonios arqueológicos que permiten conocer la ocupación humana de la comarca desde la Prehistoria hasta épocas más recientes.

El Tesoro de Villena demuestra que un descubrimiento arqueológico puede seguir ofreciendo respuestas inesperadas incluso muchos años después. Aquellas dos piezas oscuras, inicialmente eclipsadas por el oro, terminaron revelando una conexión sorprendente entre las antiguas sociedades humanas y el espacio exterior.