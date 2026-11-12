Los bosques españoles salen a bolsa para poner en valor la reforestación con el nuevo ‘oro verde’

Durante siglos se ha buscado la riqueza bajo tierra, pero en España empieza a cotizar la que crece sobre ella. Los bosques españoles dan el salto a la bolsa de la mano de Forest Makers, una compañía que convierte terrenos degradados en masas forestales capaces de absorber CO₂ y generar valor durante décadas.

Forest Makers, marca comercial de Sierra Nevada, S.A., ha incorporado este jueves, 12 de noviembre, sus acciones a negociación en Portfolio Stock Exchange con una capitalización de referencia de 131,74 millones de euros. Cotiza con el ticker SINE y un precio de referencia de 4,70 euros por acción.

En total, la compañía ha llevado al segmento de renta variable de este mercado 28.030.600 acciones ordinarias. La operación abre una nueva etapa para una empresa especializada en proyectos de absorción de carbono mediante silvicultura de precisión y restauración ecológica.

El nuevo «oro verde»

La filosofía de la empresa se resume en El Nuevo Oro Verde, un concepto con el que reivindica el papel de los bosques en la absorción de CO₂ y las oportunidades económicas que surgen de gestionarlos de forma responsable, más allá de su simple conservación.

Su presidente y consejero delegado, Mariano Schoendorff, defendió esta idea en el desayuno de presentación de la salida a bolsa: «Llevamos demasiado tiempo buscando oro bajo tierra sin darnos cuenta de que tenemos un tesoro creciendo sobre ella».

El fundador relató que el proyecto nació en Sierra Nevada, donde de niño esquiaba y leía novelas de bosques encantados, lugar al que la vida le devolvió años después para convertir aquella conexión de infancia en un propósito empresarial.

Ocho proyectos en cuatro provincias

Forest Makers gestiona ocho proyectos repartidos entre Andalucía, Aragón y Castilla y León, en las provincias de Granada, Teruel, Soria y Huelva. Entre ellos figuran Sierra Nevada Live, Los Solanos Live, Montalbán Live, Las Lomas Live y Almonaster Live.

En conjunto, la cartera suma más de 3.500 hectáreas y una absorción estimada de 3,09 millones de toneladas de CO₂ a lo largo de la vida de los proyectos, un volumen preinscrito en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

El mayor de todos es el de Sierra Nevada, en Granada, con más de 1.000 hectáreas. «No son ideas sobre el papel: tenemos terrenos, proyectos definidos y trabajo por delante», subrayó Schoendorff ante inversores y medios de comunicación.

Bosques sobre suelo quemado

Los proyectos se encuentran en distintas fases. En 2026, la compañía ha iniciado la plantación de Los Solanos, en Burbáguena (Teruel), sobre un terreno afectado por un incendio, donde ya hay una parte importante ejecutada y otra en marcha.

Cada actuación combina la selección de especies adaptadas al entorno, la recuperación de la cubierta vegetal, la mejora de la biodiversidad y la prevención de incendios, además de la gestión del bosque durante todo su desarrollo.

El modelo genera también actividad en el medio rural, con trabajos de plantación, mantenimiento y seguimiento técnico. «Plantar es sólo el comienzo. Hay que cuidar, mantener y comprobar cómo evoluciona lo plantado», advirtió el consejero delegado.

Tecnología para medir el bosque

Para ese seguimiento, Forest Makers une la experiencia forestal con la tecnología, que le permite medir el crecimiento de la biomasa y la humedad del suelo y conocer en profundidad la evolución de cada masa forestal.

«No sustituye a la naturaleza ni a los profesionales forestales; nos ayuda a tomar decisiones más inteligentes y transparentes», explicó Schoendorff, que dejó una de las frases de la jornada: «En Forest Makers no especulamos con la naturaleza, la medimos».

El directivo recordó que un árbol funciona como una fábrica natural: con la energía del sol, el agua y el CO₂ produce materia orgánica y libera oxígeno, mientras almacena carbono en su tronco, sus ramas y sus raíces.

Unidades de absorción para empresas

Ese carbono capturado es la base del negocio. Conforme a los requisitos del MITECO, la absorción se traduce en unidades de absorción comercializables que las empresas pueden adquirir de forma voluntaria para compensar parte de su huella de carbono.

La demanda tiene respaldo normativo. El registro de huella de carbono del ministerio funciona desde 2014 y, desde 2025, un real decreto obliga a las grandes empresas a calcular su huella y publicar planes de reducción de emisiones.

Para generar esas unidades hay que aplicar metodologías reconocidas, cuantificar la incertidumbre y cumplir los requisitos de seguimiento, verificación y registro. «No prometemos créditos que todavía no existen», recalcó el fundador.

Un 18% disponible por adelantado

De los 3,09 millones de toneladas previstas en un horizonte de 50 años, 561.872 toneladas, el 18% del total, están disponibles ex ante, según los datos de la compañía. El resto dependerá del crecimiento real de los árboles.

Las normas del registro sólo permiten retirar por anticipado el 20% de las absorciones estimadas, y reservan una parte de esa cantidad para una bolsa de garantía que cubre posibles pérdidas de masa forestal.

«Desarrollamos proyectos, medimos resultados y, cuando cumplan los requisitos, los convertimos en oportunidades económicas», explicó Schoendorff, que resumió así un negocio que une la recuperación del terreno forestal y la comercialización de sus absorciones.

Sin nuevas acciones

La operación bursátil consiste en la incorporación de las acciones ya existentes de Sierra Nevada, S.A., sin emisión de nuevas acciones, sin oferta y sin captación de fondos en este momento. La compañía se encuentra en fase de inversión.

Eso sí, contempla futuras operaciones de financiación para desarrollar su cartera. Según su consejero delegado, el plan prevé una inversión inicial de aproximadamente 10 millones de euros, con cifras basadas en hipótesis y sujetas a incertidumbre.

El precio de referencia lo ha fijado el Consejo de Administración a partir, entre otros elementos, de un informe de valoración de Arquitasa y de una compraventa de acciones acordada en 2025. Es una referencia inicial, no una garantía de cotización.

Los riesgos del negocio forestal

El propio Schoendorff enumeró los riesgos que acompañan al proyecto: incendios, sequías, plagas, costes de mantenimiento, cambios regulatorios y la evolución del mercado. La absorción estimada, advirtió, no equivale a créditos verificados ni garantiza rentabilidad.

La incorporación ha contado con el asesoramiento legal de Garrigues, y las cuentas anuales de 2025 están auditadas por Moore Ibérica. El Documento de Emisión, con las previsiones y los factores de riesgo, puede consultarse en la plataforma del mercado.

Portfolio Stock Exchange, autorizado por la CNMV como sociedad de valores y sistema multilateral de negociación bajo la normativa europea MiFID II, se presenta como una bolsa digital que reduce intermediarios y abarata la salida a bolsa.

Hasta 12 millones de toneladas

Los proyectos actuales son sólo el punto de partida. La compañía aspira a sumar nuevos terrenos e iniciativas hasta reunir progresivamente una cartera con un potencial de entre 10 y 12 millones de toneladas de absorción de CO₂.

«El objetivo es ambicioso, pero creemos que hay una oportunidad real en unir los activos forestales, la tecnología que permite medirlos y un mercado que demanda soluciones ambientales de calidad», señaló el consejero delegado.

Schoendorff pidió a los asistentes mirar los árboles también desde su dimensión económica, porque «el capital también puede tener raíces». Y cerró con una idea: «Los bosques encantados no aparecen por arte de magia: se plantan, se cuidan, se miden, se protegen».