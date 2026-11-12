El documental de la DANA de ‘eldiario.es’ se promocionó antes de adjudicarse: Catarroja (PSOE) le dio 17.700 euros una semana después

El Ayuntamiento de Catarroja, gobernado por el PSOE, ha pagado a eldiario.es más de 17.700 euros por producir y realizar un documental sobre la DANA que golpeó la Comunidad Valenciana en 2024. Sin embargo, lo llamativo es que el contrato público fue adjudicado una semana después de que el propio medio promocionara en su web dicho contenido especial y patrocinado: Un tema al día: Catarroja, dos años después de la DANA.

Según ha podido comprobar OKDIARIO, el pasado 29 de octubre el consistorio formalizó un acuerdo con el periódico digital en el que contemplaba pagarle 17.726,5 euros para relatar en formato audiovisual lo acontecido en la trágica DANA de hace dos años.

En dicho documento, publicado en Transparencia el 8 de noviembre, el Ayuntamiento aseguraba que había abierto un plazo hasta el 27 de octubre para recibir ofertas de interesados en elaborar ese contenido multimedia, e incluso se detalla que sólo se presentó el medio de Escolar.

Pese a ello, lo cierto es que el día 22 de octubre el diario ya había publicado una noticia en la que anunciaba que el 9 de noviembre —más de dos semanas después— el pódcast de eldiario.es, Un tema al día, se trasladaría a Catarroja para hacer una «edición especial en colaboración con el Ayuntamiento» socialista del municipio.

Pese a que los pliegos del acuerdo no han sido presentados a través del portal de Transparencia, el anuncio de dicha concesión contempla que el diario que dirige Ignacio Escolar tiene un plazo de un año -365 días- para ejecutar los servicios solicitados. Es decir, lo que sería -de haber ejecutado el acuerdo conforme recoge el escrito- hasta el tercer aniversario de la catástrofe.

Este periódico se ha puesto en contacto con el consistorio de Catarroja para aclarar si se podía tratar de otro trabajo que iba a realizar el medio a futuro. Sin embargo, desde la Administración han confirmado que esa «contratación del servicio de producción y realización documental audiovisual

por el segundo aniversario de la DANA» adjudicada el 29 de octubre se corresponde a la edición especial en forma de videopodcast de la que habla eldiario.es en su web.

Pese a que desde el Ayuntamiento aseguran que todo se ha hecho de manera lícita, y que las adjudicaciones de este tipo de actos «se suelen hacer así por si se cancelan a última hora», lo cierto es que la Ley de Contratos del Sector Público de España considera que no es legal ejecutar un trabajo para una administración antes de que el contrato haya sido adjudicado y formalizado, para garantizar la igualdad de oportunidades y la libre competencia.

Y, sin ir más lejos, en esa afirmación el Ayuntamiento deja en evidencia que ya existe un acuerdo previo que podría ser «cancelado» si no se adjudica a pocos días de celebrarse.

Esta norma, lejos de lo que muchos puedan pensar, también afecta a los contratos menores —como es el caso— que no superan los 15.000 euros sin impuestos incluidos. Se prohíbe, en cualquiera de estos casos, la contratación verbal previa.

En este caso, la propia Administración local asegura que el acto iba a tener lugar el mismo día 29, pero que no se celebró por motivos personales de uno de los asistentes. En relación a este relevante matiz, OKDIARIO cuestionó cómo era posible que se fuese a celebrar el 29 de octubre si ese mismo día fue cuando se firmó la adjudicación o, igualmente, que sólo pasaran 9 días desde el cierre del acuerdo.

En respuesta a esta cuestión, el consistorio aseguró que se habría adjudicado una semana antes igualmente, pero derivó la responsabilidad de dar una respuesta a la directiva de eldiario.es mientras se jactaban de haber sido «muy buenos».

En cualquier caso, el Ayuntamiento se escuda en que la noticia promocional, pese a estar publicada desde el día 22, fue actualizada el día 10 de noviembre, por lo que «nadie sabe» qué texto se publicó una semana antes de recibir los 17.726 euros públicos de la Administración.