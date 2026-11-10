El fiscal se adhiere al recurso del PP para saber si el ex alto comisionado de la DANA usó su falso título en el Gobierno, el Consell y el PSOE

El juez había denegado una batería de diligencias solicitadas por la acusación particular, que ejerce el PP, porque entendía que es el ámbito de la Diputación Provincial de Valencia donde debía centrarse la investigación.

Ángel Batalla ha sido alto comisionado del Gobierno de España para la reconstrucción tras la DANA y, antes, secretario autonómico de Seguridad y Emergencias de la Consellería de Justicia, en la Generalitat Valenciana, bajo el Gobierno de Ximo Puig.

La Fiscalía entiende que la decisión del juez no es correcta porque en el mismo escrito que dirigió al juzgado con anterioridad, sostenía que un informe también anterior desvelaba que José María Ángel Batalla había desempeñado cargos relevantes en el Gobierno y en la Generalitat, «por lo que habrá que investigar si para ello era necesario poseer una titulación determinada y si el investigado era o no el titular de ella», concluía en ese escrito.

En virtud de todo ello, el Ministerio Fiscal ha solicitado al juzgado que se requiera tanto al Gobierno de España como a la Generalitat los trabajos que el investigado desempeñó en ambas administraciones y, si existía algún requisito de titulación académica o funcionarial para su desempeño, que se aporten también a la causa los expedientes de sus nombramientos.

El fiscal, explica en su escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, que: «Queremos conocer si el investigado utilizó el título falso en el ámbito de toda su actividad profesional». Lo cual, según sostiene el fiscal en el citado escrito, «significaría también que conocía su existencia, al contrario de lo afirmado tanto en sus escritos dirigidos al juzgado como en su declaración judicial».

El fiscal recuerda que el PP ha pedido también en su recurso que se requiera al PSPV-PSOE para que aporte la documentación obrante en su poder «sobre el desempeño de cargos orgánicos del investigado, fichas biográficas, archivos, copias de seguridad o respaldos de publicaciones de sus páginas web en los que figure D. José María Ángel Batalla durante sus periodos de desempeño de sus cargos, así como la identificación de las titulaciones académicas atribuidas o aportadas por el investigado».