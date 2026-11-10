El fiscal se adhiere al recurso del PP para saber si el ex alto comisionado de la DANA usó su falso título en el Gobierno, el Consell y el PSOE
El juez denegó las diligencias al entender que es el ámbito de la Diputación de Valencia donde debía centrarse la investigación
El fiscal sostiene que el auto del juez "restringe, sin fundamento alguno, el ámbito objetivo de investigación"
La Fiscalía se adhiere "totalmente" al recurso del PP y cree que las diligencias son pertinentes, necesarias y útiles
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada se ha adherido al recurso presentado por el PP como acusación popular y ha solicitado a la Audiencia Provincial de Valencia que revoque la negativa del juez que instruye las diligencias previas del caso del título fake del ex alto comisionado para la reconstrucción tras la DANA de Valencia en el Gobierno de Pedro Sánchez, José María Ángel Batalla, a admitir la práctica de las diligencias solicitadas por el propio Ministerio Fiscal y la acusación popular sobre el desempeño de cargos públicos del investigado en el ámbito del Gobierno de España y de la Generalitat Valenciana, así como la utilización del título en otros ámbitos ajenos a la Administración, como el PSPV-PSOE.
El Ministerio Fiscal entiende que el auto apelado «restringe, sin fundamento alguno, el ámbito objetivo de investigación, y que las diligencias pedidas por el Partido Popular son pertinentes, necesarias y útiles para la investigación», por lo que se adhiere «totalmente» al recurso interpuesto.
El Juzgado de Instrucción 4 de Valencia, que dirige el juez Jorge Martínez Robera, mantiene abierta una causa contra José María Ángel Batalla, por un presunto delito de falsedad documental. En concreto, porque supuestamente él presentó un título falso para obtener un puesto de funcionario de carrera en la Diputación de Valencia. Ángel Batalla ha reconocido ante el instructor que carece de título, pero no que esa titulación falsa la hubiera aportado al expediente que consta en la Diputación de Valencia. Es decir, que no hubo delito de falsedad según su propia declaración.