Fácil y rápido: así es el truco del alcohol para limpiar las brochas

Aunque es algo que muchas veces solemos pasar por alto, limpiar las brochas de maquillaje es esencial para tener una piel sana y cuidada, y para ello el truco del alcohol resulta muy efectivo. No hay que olvidar que las brochas acumulan restos no solo de productos, sino también de suciedad, humedad y polvo. Por lo tanto, son el escenario perfecto para la proliferación de microorganismos que pueden dañar la piel.

A esto hay que sumar que si las brochas están sucias, obstruirán los poros, lo que favorece la aparición de puntos negros y acné. Por supuesto, no podemos olvidar que el maquillaje nunca va a lucir bien si las brochas no están limpias. Al estar llenas de suciedad, no transfieren correctamente el maquillaje a la piel.

Y, por último, cabe señalar que si no limpiamos las brochas de manera frecuente, estas estarán perdiendo vida útil. A la larga, se agrietarán, resecarán e incluso enmohecerán. Una vez llegan a este estado, ya no hay marcha atrás: la único solución es tirarlas y comprar brochas nuevas.

El truco del alcohol para limpiar las brochas

Para que las brochas de maquillaje nos duren en perfecto estado mucho tiempo, el truco del alcohol que se ha hecho viral en TikTok funciona a las mil maravillas.

Es tan sencillo como llenar un vaso de alcohol e introducir las brochas para que queden como nuevas. Debemos realizar enérgicos movimientos circulares, y comprobaremos cómo cambian de color y van quedando completamente limpias.

Para secarlas como es debido, tenemos que colocarlas en posición horizontal sobre papel de cocina absorbente. Si dejamos las brochas de manera vertical, el agua terminará acumulándose en la base, y poco a poco los pelitos se deteriorarán, hasta pudrirse.

Para que no pierdan su forma, debemos guardarlas en un estuche específico. De lo contrario, se despeinarán y no nos ofrecerán el mejor resultado cuando las utilicemos. Es importante guardarlas en un lugar seco y bien ventilado.

Además del truco del alcohol, existen otros métodos para limpiar las brochas de maquillaje. Uno de los que mejor funcionan es el siguiente: