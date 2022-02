El extraño motivo por el que nos huelen las manos tras tocar monedas

A todo el mundo, sobre todo a los que suelen manipular dinero por su trabajo , como los cajeros, les ha pasado sentir un olor extraño en las manos tras entrar en contacto con monedas. No importa el tamaño (o valor) de estas dado que todas ellas dejan un extraño olor en las manos y por lo visto el porqué no tiene que ver con las propias monedas sino con nosotros mismos. Descubramos la extraña razón por la que nos huelen las manos tras tocar monedas.

Olor de manos al tocar monedas

Podríamos pensar que el olor inconfundible está relacionado principalmente con la antigüedad que tienen algunas monedas o que llevan mucho tiempo circulando de mano en mano. Sin embargo, tenemos la misma reacción incluso si tocamos monedas que son nuevas. ¿Entonces a qué viene que se produzca ese olor en nuestras manos? Pues bien, la ciencia ha descubierto que no es culpa de las monedas de metal en sí sino de nuestro cuerpo que reacciona de cierta manera cuando toca algo hecho de hierro .

Lo que sucede no es posible verlo a simple vista pero todo depende del momento en que el sudor de la piel entra en contacto durante un tiempo determinado con el hierro del dinero (sabéis cuánto cuesta el tesoro de la Fontana de Trevi). es? La figura absurda) : hace que los átomos de hierro adquieran dos electrones y se vuelvan a su vez doblemente negativos.

De este modo, los átomos reaccionan con los aceites naturales de la epidermis generando algunas sustancias particularmente olorosas: los investigadores han identificado una en particular, se llama 1-get-3-one , que nuestra nariz detecta incluso en niveles muy bajos.

Evidentemente el típico olor que tienen las manos después de manejar el dinero no tiene nada de peligroso para nosotros: de hecho, basta con lavarlas con agua y jabón e incluso la fragancia metálica desaparece con el agua. Y en el caso de que el olor no te guste, es mejor si solo tocas los bordes o te pones guantes de algodón, para no dejar rastro.

Recordemos siempre que, independientemente de ese olor en las manos, los billetes y las monedas se encuentran entre las cosas con mayor concentración de bacterias ya que son tocadas por muchas personas, por lo que es una buena idea desinfectarse inmediatamente. De hecho a raíz de la pandemia muchas son las personas que se lo piensan dos veces antes de tocar dinero y de hecho, ha aumentado el pago de las compras con tarjeta.