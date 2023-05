El yogur generalmente se combina con productos dulces: miel, mermeladas, frutas, etc. Cualquier cosa puede ir con él, o eso es lo que piensa mucha gente. Sin embargo no todas las mezclas se recomiendan y de hecho hay una que aunque popular, no es la mejor de todas. Descubre ahora la razón química por la que el yogur y el chocolate no se deben mezclar.

La extraña razón por la que no deberías combinar yogur y chocolate

En la actualidad podemos encontrar muchas propuestas de yogur que incluyen chocolate. No es solo la mezcla de ambos, también venden yogures con pepitas o directamente trozos de chocolate o cereales que llevan chocolate, pero ¿por qué no se deberían mezclar? .

Aunque parezca algo apetecible, son muchas las personas que se llevan una decepción cuando prueban el yogur mezclado con chocolate dado que el resultado es una mezcla entre la acidez del yogur y el dulce del chocolate que no combinan muy bien, en la que la primera sobresale todavía más, mientras que el chocolate parece tener mucho menos sabor, pero ¿por qué?.

La explicación científica de este fenómeno es el pH: el yogur es ácido, mientras que el chocolate tiende a ser más básico (alcalino).

Sí, el poderoso sabor del yogur enmascara la dulzura del chocolate. La acidez del yogur esencialmente domina y neutraliza el chocolate para que el sabor desaparezca. Teóricamente, esto mismo puede suceder cuando comes un bocado de chocolate después de tomar una cucharada de yogur (sin embargo, la saliva tiende a equilibrar el pH primero).

El yogur que es ácido cubre la lengua y amortigua el sabor del chocolate, lo que hace que el sabor del chocolate sea menos potente. Pero si bien las chispas de chocolate con leche pueden tener un sabor menos azucarado con yogur, el chocolate negro, que ya tiene menos dulzura, parece desaparecer por completo.

El yogur combina bien con otros alimentos ácidos

Pero la gran pregunta es: ¿Por qué el yogur funciona con otros ingredientes dulces como la fruta o la miel? Bueno, también se reduce al pH de estas adiciones. La miel, a pesar de su intenso sabor dulce y terroso, es un ingrediente ácido. Así, sirve para endulzar y complementar las notas ácidas del yogur. Y por otro lado, las coberturas de frutas como bayas y frutas tropicales, también son de naturaleza ácida. Por lo tanto, en lugar de neutralizarse entre sí, el yogur y las frutas se mejoran, y de hecho dan como resultado una mezcla más dulce.

El consejo para cualquier combinación de yogur dulce sería ir hacia las frutas más ácidas, y usar edulcorantes ácidos como la miel en lugar de opciones neutras como el azúcar. Curiosamente, podrías aplicar esta regla más allá del dulce e intentar hacer maridajes de yogur salados, como la salsa tzatziki . Incluso en contextos salados, el yogur funciona bien con ingredientes que tienen un pH más bajo; La salsa tzatziki de hecho, usa jugo de limón y funciona perfectamente para complementar el sabor.