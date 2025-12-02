Los expertos en energía dictan sentencia: «Si dejas la calefacción encendida todo el día…»

Dejar la calefacción encendida todo el día es algo que quizás nos está perjudicando más de lo que nos imaginaríamos o no. Los expertos por fin dictan sentencia sobre un hábito que puede cambiar por completo la forma de obtener el calor que necesitamos para nuestra casa. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de situaciones que pueden ser las que nos ayudarán a vivir mejor con menos. Un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Será el momento de dejar o no la calefacción encendida todo el día para conseguir aquello que deseamos. Una casa lo más confortable posible, gastando lo mínimo. Ha llegado un momento de poner en práctica determinados elementos que van de la mano y que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que cada elemento cuenta, tocará saber en todo momento qué es lo que podemos conseguir y que no, con un poco de esfuerzo. Simplemente sabiendo qué dicen los expertos sobre los hábitos más comunes del total de la población.

Dictan sentencia los expertos en energía

Uno de los primeros profesionales que debemos consultar, nada más entrar a vivir en una casa, son los expertos en energía. Ellos son los que nos pueden aconsejar y ayudar a dar los pasos necesarios para conseguir la casa en perfectas condiciones que necesitamos.

No sólo debe ser bonita y cómoda, también debe tener esa eficiencia energética que necesitamos en estos días en los que cada elemento cuenta. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos poner en práctica.

Un cambio de tendencia a la hora de conseguir que nuestra casa responda a una serie de detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Estar preparados para tener la casa en plena forma o no, con una serie de detalles que pueden acompañarnos en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Tener la casa en orden puede ser algo que hasta el momento desconocíamos, un cambio de tendencia que puede convertirse en una realidad en determinados elementos que nos ayudarán a ahorrar un poco más. A partir de ahora verás otras formas de conseguir que tu calefacción te cueste menos a final de mes.

Esto es lo que pasa si te dejas la calefacción encendida todo el día

Tal y como nos explican desde el blog de Hogaresverdes: «La idea de que es preferible mantener una temperatura constante (o casi constante) las 24 horas del día para gastar menos se encuentra bastante extendida. Sus defensores argumentan que si la temperatura de la vivienda desciende, luego necesitaremos utilizar más energía para recuperar la temperatura de confort. Sin embargo, la opinión de los expertos es unánime: se gasta menos energía apagando la calefacción por la noche o al ausentamos de casa que manteniéndola encendida. La razón es sencilla: mantener una temperatura dada en nuestro hogar (por ejemplo 20ºC) exige un aporte continuo de energía, ya que la vivienda tiene pérdidas de calor, a través de los muros, ventanas o techos, que hay que compensar. Esta energía que nuestro sistema debe aportar para mantener una temperatura dada será mayor cuanto más frío haga en el exterior… y cuanto peor sea el aislamiento de nuestra vivienda. Sin embargo, a medida que la casa se enfría, las pérdidas de calor se reducen, ya que la diferencia de temperatura entre interior y exterior es menor. Cuando se apaga la calefacción, el sistema deja de gastar energía para compensar las pérdidas de calor (de hecho, cada grado menos de media en nuestra vivienda supone un ahorro entre un 7% y un 11% de la energía utilizada)».

Siguiendo con la misma explicación: «Es cierto que, para recuperar la temperatura, nuestro sistema de calefacción consume energía, pero ese consumo, algo más intenso, tendrá lugar durante menos tiempo y el balance resulta positivo para quienes apagan y vuelven a encender. Así lo indica, por ejemplo, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, IDAE, que aconseja “ajustar el encendido de la calefacción al horario real de ocupación de las viviendas y apagarla por la noche, ya que cuando estas acostado y arropado no es necesaria la calefacción” (1). El IDAE nos recuerda algo que muchos sabemos por experiencia: es posible dormir confortablemente con una temperatura de 15-17ºC (eso sí: con un buen edredón o un par de mantas)».

Por lo que, será mejor que preparemos el edredón y unas buenas mantas para dormir y al día siguiente tener una bata calentita a nuestra disposición. Son elementos necesarios en este invierno en el que queremos ahorrar al máximo con este tipo de detalles esenciales.