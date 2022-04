Évora, la ciudad portuguesa con un templo romano que puedes visitar en un día

Si tienes previsto viajar a Portugal esta Semana Santa o deseas descubrir las mejores ciudades de este país, seguramente querrás disfrutar de la belleza y encanto de Lisboa u Oporto, pero no olvides también Évora, ciudad portuguesa con un templo romano que puedes visitar en un día y que es Patrimonio de la Unesco. Una ciudad que te va a sorprender por su belleza medieval, pero también por la gran cantidad de monumentos y rincones por descubrir.

Évora, la ciudad portuguesa más bonita

Évora es una de las ciudades con más encanto de Portugal, que además se puede visitar sin problema en un solo día o servir como viaje o escapada de fin de semana. Ya sea que llegues a ella desde la propia Lisboa o en un viaje en coche desde España, viajar a Évora supone todo un descubrimiento que además nunca olvidarás.

Si tu destino vacacional es Portugal y en concreto, vas a Lisboa, puedes dedicar una jornada a visitar Évora a la que se puede llegar tomando un tren desde la estación de Lisboa Oriente, que te lleva al centro de esta ciudad en aproximadamente una hora y media. En coche, en cambio, basta con seguir el puente que cruza el río Tajo, tomar primero la A12, la A2 y finalmente la A6.

Una vez llegas a Évora te das cuenta del porqué todo el mundo habla de ella como la ciudad «más bonita» de Portugal: callejones empedrados, calles estrechas y casas blancas y amarillas caracterizan a esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su encanto, sus antiguos orígenes y los restos bien conservados de pasadas dominaciones la convierten, junto con Sintra , en uno de esos viajes que siempre vas a recordar (y a repetir). Podrás descubrir además, que esta es la ciudad que los Reyes de Portugal eligieron como residencia en el Siglo XV.

Para moverte no tendrás ningún problema haciéndolo a pie. De este modo podrás admirar las callejuelas con suelos empedrados, las casas blancas pero con bordes de un ocre bien definido.

Ubicada en la región del Alentejo, la ciudad de Évora destaca en medio de un paisaje árido pero que impresiona por sus edificios históricos muy bien conservados, sus capillas y su patrimonio cultural que se ha mantenido casi intacto. Pero, ¿Cuáles son las cosas que ver en Évora? Te recomendamos a continuación, un pequeño itinerario que te permitirá descubrir lo mejor y más bonito de esta ciudad.

La Catedral de Évora

Con muros formados por grandes piedras grises y ocres y de estilo gótico , la visita a este lugar de culto es bastante agradable. La luz del sol se filtra a través de las ventanas amarillas, desde los arcos abiertos se puede admirar el jardín interior y subir las escaleras de caracol te llevará a admirar toda la ciudad de Évora desde arriba. Precisamente por eso, este itinerario tiene como primera parada la Catedral. Pagando una entrada de 3,50 €, además de visitar el interior, también puedes subir a la terraza panorámica situada en la azotea . Esto te permitirá disfrutar de hermosas vistas del pueblo y ver los próximos edificios paralelos y callejones que visitarás durante el día.

Templo Romano

Tras la visita a la Catedral, queda muy cerca la segunda etapa del itinerario que además es de visita obligada si bien es uno de los monumentos que más se recomiendan: se trata de los restos al aire libre del Templo Romano que datan del siglo II d.C. Es realmente destacable admirar las 14 columnas que se mantienen en un buen estado de conservación, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de los restos romanos mejor conservados de todo Portugal. Después de algunas fotos del Templo con parte de las torres Sé de Évora al fondo, es hora de pasar a la siguiente parada de este recorrido a pie por la ciudad.

Iglesia de São Joao Evangelista

Esta tercera cosa que ver en Évora también está muy cerca del templo: es la iglesia de Sao Joao Evangelista. Si bien puede parecer bastante sencilla desde el exterior (pintada en el típico color blanco portugués con los bordes amarillos), el interior puede sorprenderte. Las paredes, de hecho, están adornadas con representaciones en azulejos , típicas de este país. Además, algunas criptas contienen los restos de algunos monjes y algunos azulejos muy antiguos.

Mirador del jardín de Diana

Asómate al muro del pequeño espacio verde que precede al Templo Romano, adornado con estatuas y bancos donde tomar un refresco a la sombra, y asómate al Mirador del Jardín de Diana para disfrutar de las vistas de la ciudad y admirar la naturaleza de la región de Alentejo por todas partes.

Acueducto del Agua de Plata

Atravesando esas mismas callejuelas que has podido admirar desde el mirador, llegarás al Acueducto del Agua de Plata, diseñado por el mismo autor de la famosa Torre de Belém de Lisboa. No es tanto la estructura en sí (es un acueducto, nada más), sino la forma en que se construyó la zona residencial circundante. Lo que no puedes dejar de notar, de hecho, serán las casas construidas dentro de los arcos del acueducto, cuyas piedras grises contrastan con las paredes blancas de las casas.

Plaza del Giraldo

Praça do Giraldo es la plaza principal de Évora, por lo tanto, una visita obligada. Además de ser el punto de encuentro de los habitantes de la ciudad, este es también el lugar ideal para refrescarse con un refresco o comer algo si tenemos hambre. Esta plaza llena de discotecas es también uno de los excelentes puntos de partida para visitar Évora, ya que de aquí parten muchas calles empedradas. De camino a la plaza, también verás el arco romano de Doña Isabel.

Iglesia de San Francesco y Capela Dos Ossos

La última parada de este itinerario a pie por Évora es la iglesia de San Francesco. Pero ¿por qué? Porque lo que hizo «famoso» a este lugar de culto es la capilla fantasmal enteramente decorada con los cráneos y huesos de 5000 hombres: la Capela Dos Ossos (hay una capilla similar, pero con menos huesos, también en Faro). La realidad es que lo que se esconde detrás de este hecho un tanto aberrante es que no se conoce cuál es la motivación oficial de esta capilla cubierta de huesos humanos: algunos libros dicen que fue la solución encontrada para el hacinamiento de los cementerios, mientras que por otro lado se dice que fue idea de tres frailes que querían reflexionar sobre la fragilidad de la vida humana, agregando un montón de palabras en la entrada: «Nuestros huesos están aquí, los tuyos están esperando»

Jardín Público

Para terminar el día con estilo, puedes relajarte bajo el follaje de los árboles que adornan el jardín público, no lejos de la iglesia de San Francesco. Los pavos reales recorren en libertad el jardín y en su interior encontrarás un pequeño quiosco al aire libre.

Megalitos a las afueras de Évora

A modo de extra y ya que estás en Évora, puedes aprovechar para coger el coche o el transporte público y llegar al Cromeleque dos Almendres, un lugar arqueológico de inmenso valor y gran encanto, en el que podrás descubrir sus 95 monolitos.