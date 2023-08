Evita las quemaduras en los pies: así debes ponerte las chanclas para evitar problemas de salud

El verano es sinónimo de playas repletas de bañistas ansiosos por disfrutar de sus merecidas vacaciones. Sin embargo, ir a la playa implica también pasar horas bajo un sol abrasador que se recrudece en periodos de olas de calor como las vividas los últimos días. La protección solar se convierte en un aliado indispensable durante largas jornadas playeras para salvaguardar nuestra piel de los rayos solares. Sin embargo, existe un protagonista que a menudo pasamos por alto: nuestros pies y más si vamos con chanclas, así que si deseas evitar quemaduras en esta zona del cuerpo, sigue el consejo que a continuación te contamos. Pon así las chanclas en la playa y evitarás riesgos para tu salud.

Evita las quemaduras poniendo así las chanclas

Cuando vamos a la playa, es vital adoptar precauciones para asegurar que nuestros pies no sufran daños al caminar sobre la arena abrasadora. Si eres adepto a las chanclas, debes conocer la manera adecuada de llevarlas puestas para evitar quemaduras y problemas de salud relacionados.

Primero de todo es esencial que elijas las chanclas apropiadas y luego, que las uses de manera correcta para resguardar tus pies del calor abrasador de la arena.

Las altas temperaturas pueden hacer que la jornada se vuelva incómoda, sobre todo si no proteges tu piel con crema solar. No obstante, no solo la piel está en riesgo; un uso inadecuado de las chanclas también puede acarrear problemas cuando tus pies entren en contacto con la superficie caliente.

Para contrarrestar este problema, adopta el hábito de voltear las chanclas al usarlas en la playa. Esta simple acción evitará que los rayos solares incidan directamente dentro de la chancla y, al volver a ponértelas te asegurará que no estén quemando, brindando mayor comodidad a tus pies.

En días de altas temperaturas, las chanclas corren el riesgo de deformarse o incluso quemarse, dependiendo del material con el que estén fabricadas. Es importante recordar que este tipo de calzado, si no se usa con precaución, puede aumentar la probabilidad de resbalones y desequilibrios, aumentando el riesgo de sufrir lesiones, torceduras o esguinces.

Elementos esenciales para una jornada playera

Junto al consejo de poner las chanclas del revés en la arena, mientras disfrutas de la playa, es importante también preparar una lista con elementos imprescindibles que además puede ser la clave para no olvidar ningún detalle.

Seleccionar una crema protectora solar adecuada es un primer paso fundamental. Es importante elegir un factor de protección acorde a tu tipo de piel y necesidades, siendo el factor 50 la opción ideal. Recuerda aplicarla 30 minutos antes de exponerte al sol, reiterar la aplicación cada dos horas y después de cada baño.

La elección de vestimenta también es relevante para una visita a la playa. Optar por colores claros y ropa ligera puede ayudar a mantenernos frescos, mientras que un bañador o bikini adecuado completan el atuendo playero. No olvides incluir una toalla, esterilla o tumbona para mayor comodidad.

El entretenimiento también tiene su lugar en la playa. Colchonetas, tablas de surf y pelotas añaden un toque lúdico a tu día. Si tienes niños, no pueden faltar los tradicionales cubos y palas para construir castillos y disfrutar del juego en la arena.

En resumen, disfrutar de la playa requiere precaución y planificación. Seguir estos consejos para utilizar adecuadamente las chanclas y mantener una lista de elementos imprescindibles garantizará que tu día en la costa sea memorable por todas las razones correctas, sin quemaduras ni preocupaciones innecesarias.