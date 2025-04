Esto es lo que te puede pasar si haces una barbacoa en tu terraza: lo dice la ley

Hacer una barbacoa en tu terraza puede costarte más caro de lo que imaginas, según la ley. Ahora que llega el buen tiempo y nos apetece comer un poco de carne a la brasa o una verdura o pescado que podemos preparar en nuestra propia casa, nos topamos de lleno con unas normativas que quizás no conocíamos. Aunque nuestra terraza sea propiedad privada, lo que pase en ella puede afectar a todo el bloque de edificios y a los alrededores.

Existe una normativa que debemos tener en cuenta antes de comprar una barbacoa o simplemente empezar a plantearnos tener una en nuestro balcón. Es cuestión de ponernos manos a la obra con ella. De la mano de una serie de elementos que acabarán siendo lo que marcará un antes y un después. Una situación de relativa estabilidad que quizás hasta ahora no habíamos ni tenido en cuenta, sino que se ha convertido en un extra de buenas sensaciones. Habrá llegado ese momento de saber qué dice la ley sobre una actividad tan típica como la paella de los domingos empieza la temporada de las barbacoas.

Lo que te puede pasar si haces esto en tu terraza

La forma en la que vivimos o dónde vivimos dice mucho de esas barbacoas que quizás hasta ahora no sabíamos que podíamos empezar a poner en práctica. Estamos ante un tipo de comida que implica una serie de riesgos que deberíamos empezar a contemplar.

El fuego ha acabado siendo el gran protagonista de este tipo de comida que lleva miles de años entre nosotros. Desde que empezamos a disfrutar de esos alimentos cocinados que todo cambió y lo hizo de tal forma que conseguimos empezar a tener en cuenta algunos elementos de forma totalmente inesperada.

Al aire libre no se puede hacer fuego, pero tampoco en nuestra casa o exterior, teniendo una terraza, toca adaptarse a la normativa de la comunidad o de la ciudad en la que vivimos. De hecho, cocinar una buena barbacoa nos puede costar más caro de lo que parece.

Teniendo en cuenta que algunas ciudades se reservan el derecho de multar a aquellos que decidan empezar a cocinar este tipo de alimentos que desatan pasiones. Es la forma rápida y saludable de cocinar, sin ensuciar la cocina y, además, disfrutar del aire libre, con algunos inconvenientes.

La ley dice esto de las barbacoas en la terraza

Habitaclia nos responde a la pregunta si podemos o no cocinar barbacoas en nuestra terraza: «La respuesta es SÍ, con toda seguridad. No hay ningún artículo en la Ley de Propiedad Horizontal que prohíba de manera expresa el uso de barbacoas en terrazas y jardines. Otra cosa muy distinta sería que uno de los propietarios o inquilinos aprovechara una zona ajardinada y común para celebrar sus comilonas privadas. No obstante, conviene revisar las ordenanzas municipales, ya que no sería extraño que algún municipio hubiera restringido la utilización de este tipo de elementos. Esto puede suceder en momentos en los que existan restricciones para la prevención de incendios, especialmente en los meses de verano. Otra cosa que conviene revisar son los estatutos de la comunidad de propietarios. No es lo más común que se prohíban de manera expresa las barbacoas en las zonas privadas (balcones, terrazas y jardines), siempre y cuando no produzcan molestias a otros vecinos. Es completamente lógico, como decíamos al principio, que sí estén prohibidas en zonas comunitarias, como los jardines o la azotea del edificio».

Los expertos de NvFincas van más allá y puntualizan: «Por norma general, el concepto barbacoa siempre va asociada a una reunión de con familia o amigos, lo que significa varias personas juntas en un piso, que puede derivar en más ruido del habitual y causar molestia a los vecinos. Ten este punto en cuenta, ya que el respeto entre vecinos es básico para una buena convivencia, y a nadie le gusta el ruido extra si es excesivo. Ten en cuenta que al vivir en comunidad y tener balcones vecinos al tuyo, tus opciones de barbacoa están algo limitadas.

Lo ideal es utilizar una barbacoa eléctrica o de gas, puesto que las que funcionan con leña o carbón generan tal cantidad de humo que resultaría muy molesto en el vecindario. En los casos de terrazas en azoteas, áticos o últimos pisos, puedes solicitar permiso a la comunidad para utilizar una de las de carbón o leña o incluso solicitar los permisos pertinentes para construir una de obra.

Sin embargo, para realizarla en un balcón, la recomendación es limitarse a las de gas o eléctricas, ya que estas además tienen menos riesgo de provocar incendios u otros accidentes. Es importante la elección de la barbacoa a utilizar, ya que de ella depende la molestia que puedas o no ocasiones. Otro punto importante es contar con tapa para la barbacoa, para prevenir que el humo se escape hacia arriba y moleste a los otros balcones Actualmente puedes encontrar en el mercado diversos modelos de barbacoa específica para balcones. Puedes optar por la que más se amolde a lo que necesitas».