Este es el horóscopo de Esperanza Gracia para esta semana según tu signo

Iniciamos la última semana de febrero y los primeros días de marzo, marcados por los efectos de la reciente Luna Llena y la fase menguante que nos invita a cerrar asuntos pendientes. Según Esperanza Gracia, con Venus en Acuario, la independencia y la libertad cobrarán gran importancia en las relaciones.

¿Cuál será el porvenir de los signos del zodiaco (Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio) en el horóscopo de esta semana?

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Busca el entendimiento con los tuyos, pero permanece alerta para que no te convenzan de algo que no quieres hacer. Avanza sin prisas y guiado por la voz de la experiencia, no por tu primer impulso. No te atormentes pensando que has tomado decisiones precipitadas; eso pertenece al pasado. Ahora tendrás la oportunidad de actuar de la manera que quieras.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La Luna menguando te ofrece un buen momento para abandonar cualquier hábito que te haga daño. Con el benefactor planeta Júpiter en tu signo, tu vida florece y tendrás una gran habilidad para aprovechar oportunidades y obtener beneficios de cualquier situación. Comunicarte con los demás, relacionarte, abrir nuevas vías de diálogo serán las premisas para triunfar.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Ahora es un buen momento para empezar de cero y por el camino que deseas, cerrando una parte dolorosa de tu pasado. Actúa con libertad después de una época emocionalmente intensa, encontrando la calma. Expresarte y hablar con las personas de tu entorno te ayudará a hallar soluciones.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Aunque te enfrentes al riesgo de revivir situaciones pasadas, tendrás la fortaleza para superar el miedo al cambio y salir más fuerte. Mejorarás tus relaciones al expresar tus emociones y ser sincero sobre lo que sientes. Mantente alerta y evita invertir tiempo y dinero en un proyecto si no estás seguro de su viabilidad.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La influencia de la Luna menguante te inspira a eliminar lo que te impide encontrar la felicidad. Es momento de tomar acción y avanzar hacia tus metas, incluso si ello conlleva cierto riesgo, ya que el resultado valdrá la pena. Las finanzas tomarán un papel destacado, y podrían surgir oportunidades inesperadas. Mantente alerta para no dejar pasar ninguna.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Sentirás que la diosa fortuna te acompaña y apoya tus decisiones gracias a los buenos aspectos de Júpiter. Increíbles oportunidades llegarán a ti como por arte de magia, haciendo que te sientas invencible y capaz de enfrentar cualquier desafío. Aprovecha este periodo de bonanza utilizando tu fuerza interior.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Del 26 al 28, la Luna menguante en tu signo te brinda días mágicos, ideales para resolver cualquier preocupación que te agobie. Es posible que recibas algo de tu interés, pero es importante ser previsor y organizado, evitando dejar las cosas al azar para alcanzar los resultados deseados. Escuchar tu voz interior será clave para evitar errores y tomar decisiones acertadas.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Comienzas marzo con la influencia de la Luna en tu signo, lo que te invita a permitir que las cosas fluyan en su momento adecuado. Aunque quizás hayas enfrentado decepciones por riesgos que no dieron frutos, mantén la confianza, ya que la vida te brindará nuevas oportunidades que renovarán tu ilusión. En este periodo, renunciar a la prisa será clave; en su lugar, necesitas cultivar la paciencia y la constancia.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu imagen dinámica y resuelta motivará a tu entorno, ya que todo se pondrá de tu parte. Prepárate para recibir propuestas inesperadas que te entusiasmarán y te ayudarán a dejar atrás el pasado. En este proceso, pueden despertarse en ti sentimientos nuevos que te brinden felicidad, y no perderás de vista tus objetivos.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Enfrentarte a tus miedos con entereza es el paso necesario para vivir en paz y dejar de sufrir. Sabrás rodearte de personas valiosas que te apoyarán y te brindarán sabios consejos en este camino. Confía en tus posibilidades y mantén una actitud positiva, lo que te permitirá alcanzar tus objetivos y encontrar la felicidad que buscas.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu signo irradia energía y carisma con la influencia de Marte y Venus. Es hora de poner en marcha esos proyectos detenidos y deshacerte de las dudas que no te llevan a ningún lado. Tu genialidad es tu mayor fortaleza, así que aprovecha este momento para tomar decisiones que te conduzcan a la felicidad.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Los días de renovación y cambios están aquí, y con ellos llega una energía astral mágica y poderosa que puede sorprenderte gratamente. Aunque tengas dudas, cree firmemente en tus sueños, ya que el apoyo de tus seres queridos te hará sentir seguro e imparable. Estos cambios marcarán el primer paso hacia lo que realmente te importa.