Esta es la cantidad de pan que debes comer al día para no engordar

Estamos tan acostumbrados a incluirlo en nuestra dieta que muchas personas que están dispuestas a abandonar otros alimentos en pro de un estilo de vida más saludable, tienen graves problemas para dejar de consumir pan. Siempre que ese sea tu caso, te preguntarás qué cantidad de pan deberías comer al día para no engordar.

Más allá de situaciones excepcionales, en general no hay problema con ingerir estos hidratos a diario. Todo dependerá del tamaño de las porciones, pero no hace falta que te sometas a dietas restrictivas bajas en carbohidratos si este tipo de alimento lo disfrutas, y no quieres privarte de su sabor.

La cantidad de pan que debes comer al día para no engordar

Los pacientes sin inconvenientes relacionados con su peso ni su salud pueden comer perfectamente pan a diario. De hecho, este alimento es clave por los nutrientes que aporta, manteniendo el equilibrio de macronutrientes.

Entre estos beneficios para el cuerpo humano podemos mencionar sus vitaminas del grupo B como tiamina o B1, riboflavina o B2, piridoxina o B6, además de los hidratos de carbono, proteínas y, en menor medida, minerales.

De acuerdo a las pautas del Plato Harvard, toda comida debe contener un 50% de frutas, verduras u hortalizas, acompañadas de un 25% de cereales integrales o tubérculos y otro 25% de carnes, huevos y/o legumbres.

Entonces, ¿cuánto pan al día es aceptable?

Hechas esas aclaraciones pertinentes, y considerando que lo ideal es variar los cereales integrales, no debes comer más de 50 gramos de pan por comida importante, ni superar los 250 gramos de pan en cada jornada.

Sin embargo, si sueles practicar deporte y necesitas más energía que la media, puedes comer más pan cada día, hasta 400 gramos. Eso, porque los carbohidratos son los principales aportes de energía.

La calidad también influye

Para ser justos, no es sólo una cuestión de cantidad de pan sino de calidad de pan, porque sabemos que no todo el pan está elaborado con materias primas de primera calidad, ni que posean las mismas características.

Lo más recomendable es evitar el pan blanco tradicional cuando sea posible, reemplazándolo por el pan integral. Alternativamente, el pan de masa madre hecho con cereales es otro buen sustituto que no debes descartar.

Dejar el pan no es opción

Por último, salvo que tu nutricionista te aconseje específicamente, prescindir del pan no es lo recomendable. Eliminarlo de nuestra dieta puede producir un desequilibrio calórico que provoque desequilibrios orgánicos.