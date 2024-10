Escuchas canicas en casa de tu vecino por una razón: el motivo que confirma que no estás loco

No estás loco, si escuchas canicas en casa de tu vecino, responde a una razón en concreto que debes conocer. Hay un motivo de peso para que acabe pasando esto y seguro que puede acabar dándote una serie de detalles que quizás hasta ahora no habíamos esperado. Tocará tranquilizarnos de la mano de una serie de profesionales que saben perfectamente como enfocarse en un sonido que no tiene una serie de elementos que acabarán marcando un antes y un después. Sin duda alguna, habrá llegado el momento, de empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante en una nueva casa.

Los ruidos de los vecinos pueden llegar a ser especialmente molestos.

Hay una razón por la que escuchas canicas en casa

Escuchar canicas en casa, quizás acabe siendo una realidad, si tenemos en cuenta algunos elementos que, hasta el momento, no pensabas. Muchas veces estos ruidos pueden resultar molestos.

Nos enfrentamos a una situación cambiante que puede acabar generando más de un problema. Pero que más allá de pensar que nuestros vecinos son unos fans de las canicas o hay un fantasma haciendo de las suyas, tiene una explicación mucho más sencilla de lo que parece.

La ciencia es capaz de darnos una explicación a estas canicas que suenan por toda la casa.

La ciencia es capaz de darnos una explicación a estas canicas que suenan por toda la casa. Quizás te acabe sorprendiendo todo lo que llega a una velocidad que puede llegar a sorprenderte.

Este es el motivo que confirma que no estás loco

Realmente no estás loco, el ruido de canicas que llega desde la planta superior puede llegar a ser el que marque un antes y un después en tu día a día. Son tiempos en los que debemos empezar a pensar en todo lo que llega y en lo que puede pasarnos en casa a solas, escuchando un ruido que procede de un piso o planta vacía.

La ciencia nos saca de un apuro, no estamos locos, es un fenómeno que sucede muy a menudo y se llama. En un blog como el de Macústica podemos descubrir todo lo que tenemos por delante en este fenómeno que tiene un nombre extraño y una explicación muy sencilla.

Según los expertos: «Existe un fenómeno físico conocido como el golpe de ariete, o golpe de pulso de Zhukowski, el cual es igual que la cavitación. Se trata del primer problema que se origina y crea averías graves en tuberías y en equipos hidráulicos. Este pulso de Zhukowski se produce en instalaciones hidráulicas y se genera por las variaciones de velocidad en el agua que se transporta. Esta variación ocasiona ondas de presión y depresión, las cuales presentan una gran energía cinética que acaba generando roturas dentro de las instalaciones».

Las maneras de acabar con este elemento son siguiendo la misma explicación:

Válvulas anticipadoras de ondas. Son válvulas hidráulicas de diafragma instaladas fuera de la línea de operación hidráulica, que tienden a abrirse en reacción a una caída de presión repentina por parada de la bomba. Además, pueden aliviar la presión excesiva que esté dentro del sistema Tanques hidroneumáticos de membrana o compresor. Son depósitos metálicos que sirven para almacenar aire a presión que, mediante un sistema de sondas, podrá compensar los desequilibrios hidráulicos propios del sistema.

Chimeneas de equilibrio. Llamamos chimeneas de equilibrio a las grandes columnas de cemento y ladrillo que suelen verse en ciertas estaciones de bombeo. Para este caso, el principio es parecido a los tanques hidroneumáticos y se trata de compensar de forma hidráulica todo el sistema, en caso de ocurrir el golpe de ariete.

A partir de ahora ya sabes qué es lo que te está esperando de la mano de una serie de detalles que quizás hasta ahora no tenias en cuenta, las cañerías que pueden hacer ruido y pueden repararse fácilmente tienen los días contados.