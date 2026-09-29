La era de la isla central en la cocina ha terminado: este estilo dominará en el último trimestre de 2026

La isla central de la cocina es considerada como uno de los elementos más importantes dentro del mobiliario de una vivienda. Durante numerosos años ha sido la parte central de la cocina, el pilar de separación de la misma. Aunque, en la actualidad, se está realizando la sustitución de este elemento por diseños más cerrados, como es el caso de la cocina en forma de U, que organizan el espacio sin ocupar su centro.

¿En qué consiste esta novedad?

Esta novedad se ha constituido como una opción moderna que proporciona un espacio con menos divisiones. Así lo confirman los profesionales: este elemento no debería dar la espalda a los invitados mientras cocinan. Al mismo tiempo, los materiales también están cambiando hacia unos acabados más cálidos y tonos naturales.

Las limitaciones de la isla de cocina

Los expertos detallan que la isla de cocina recoge un conjunto de limitaciones que se resumen en la ocupación total del espacio. De esta forma, la comodidad de la funcionalidad activa de la cocina no se podría llevar a cabo fácilmente. Además, sus precios elevados y el traslado hacen que las personas no tengan interés en obtener una isla de cocina. Un elemento que reduce el espacio de circulación y exige mantener las distancias de seguridad necesarias alrededor del resto de mobiliario.

La solución

La solución principal es optar por una cocina en forma de U, abierta al salón. Una distribución favorable que cuenta con tres encimeras situadas en forma de herradura y que organizan el espacio sin muebles en el centro. Esta alternativa se divide de la siguiente forma:

Una primera encimera . Utilizada para preparar alimentos.

. Utilizada para preparar alimentos. Una segunda encima . Utilizada para cocinar.

. Utilizada para cocinar. Una tercera encimera. Utilizada para lavar o almacenar objetos.

El triángulo que conforma este mueble limita los movimientos innecesarios y deja el centro del espacio libre, garantizando la comodidad.

La ventaja de este diseño

La mayor ventaja de esta solución es que garantiza mantener la relación entre los cocineros y los invitados, ya que pueden preparar la comida mientras hablan con la compañía que se encuentra en el salón. Por lo tanto, esta tendencia transforma el hogar en un espacio más integrado y con una cocina que se convierta en el punto de encuentro en lugar de un habitáculo apartado.

Aunque este nuevo modelo de cocina abierta en forma de U requiere de al menos diez metros cuadrados para asegurar la comodidad de la estancia. Los profesionales coinciden en que en estos casos se priorizará la ergonomía antes que la estética.