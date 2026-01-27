Adiós a unir la cocina y el salón: un experto en decoración da las claves para tener un espacio más elegante y cómodo

Un experto en decoración da las claves para tener un espacio más elegante y cómodo, dejando a un lado lo de unir la cocina al salón. Algo que hasta hace unos años era una tendencia al alza y que prometía hacernos la vida más fácil. Si nunca has tenido una cocina abierta al salón como las de las influencers o las películas, debes tener en cuenta una serie de detalles que pueden afectar a esta decisión trascendente.

Tener la cocina abierta al salón puede ser parte de la historia o quedarse en las series de televisión. Un experto en decoración nos dará unas claves que deberemos tener en consideración y que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en mente. Antes de crear ese espacio en el que vamos a pasar mucho tiempo tocará seguir las indicaciones que pueden ser claves en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en esta situación de inestabilidad que quizás hasta la fecha no hubiéramos ni esperado. Así es como debe ser la cocina de tus sueños.

Unir la cocina y el salón no es tendencia

Tener un espacio que puede convertirse en el corazón de la casa, sobre el papel parece algo de lo más esencial, pero tiene algunas peculiaridades. Estamos ante un elemento que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa a la hora de conseguir un espacio que puede ser esencial.

Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que tendremos que empezar a ver llegar. Sin duda alguna, nos enfrentamos a un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada.

Los olores y los ruidos de alguien cocinando, es algo que difícilmente vamos a evitar. Tener la cocina limpia es una obligación, nos guste o no, cualquier elemento fuera de este orden que puede ser esencial en estos días es imposible que tengamos en mente.

Este tipo de detalles debemos empezar a verlos desde un punto de vista más práctico. Tener una cocina abierta es algo que hace unos años nos parecía de lo más cómodo, hoy en día, es un suplicio mantener todo en orden y evitar que el sofá huela a croquetas. A no ser que tengamos una casa de varios cientos de metros cuadrados, con separación suficiente de los espacios, no es una buena idea.

Un experto en decoración nos da las claves para tener un espacio elegante y cómodo

Un espacio elegante y cómodo puede ser una realidad tengamos o no una cocina abierta. Un experto no duda en darnos algunos consejos que pueden ser esenciales para conseguir aquello que deseamos.

El blog de Alvicenter nos da algunos consejos que nacen de un experto en cocinas que sabe muy bien cómo conseguir que una cocina abierta pueda funcionar.

Diseñar pensando en el uso diario. El equipo de diseñadores de Acedo Calderón nos señala que conocer la funcionalidad del espacio es clave a la hora de diseñarlo, para ello, es importante estudiar bien los recorridos y definir cómo se va a trabajar en la cocina. En el caso de una cocina abierta, es imprescindible ayudarte de elementos como islas o barras, ya que nos ayudan a crear espacios prácticos y acogedores, además de permitirnos crear un punto de encuentro social, de almacenamiento y de preparación.

La importancia de integrar la cocina con el espacio. Según Acedo Calderón, uno de los aspectos fundamentales en el diseño de cocinas abiertas es la integración del mobiliario y los electrodomésticos con el resto del espacio. La clave está en crear una transición fluida que convierta la cocina en un elemento más del ambiente, en lugar de un espacio aislado. Para ello, recomiendan seleccionar mobiliario y electrodomésticos que sumen estética y funcionalidad, logrando un ambiente coherente y acogedor.

Optimización del almacenaje para mantener el orden. Un aspecto clave en el diseño de cocinas abiertas es la optimización del espacio de almacenaje. Acedo Calderón recomienda aprovechar cada rincón para maximizar el almacenamiento, lo que ayuda a mantener la cocina ordenada y visualmente armoniosa. Un espacio bien organizado no solo facilita la preparación de alimentos, sino que también contribuye a un ambiente más agradable y despejado.

Iluminación: potenciar la amplitud y la funcionalidad. Por último, la iluminación juega un papel crucial en una cocina abierta. Acedo Calderón aconseja aprovechar al máximo la luz natural para ampliar visualmente el espacio. Además, recomienda sectorizar la iluminación artificial para diferentes zonas, como la zona de preparación, el comedor o el área de socialización, garantizando así una iluminación adecuada en cada rincón y creando ambientes confortables y bien definidos.