Adiós a los muebles de cocina blancos: la tendencia que triunfa en Europa apuesta por espacios más cálidos y con personalidad

Durante años, las cocinas blancas han sido una de las opciones favoritas gracias a su apariencia limpia y luminosa. Sin embargo, las tendencias de interiorismo cambian con el tiempo, y poco a poco el blanco absoluto está empezando a perder protagonismo frente a propuestas que transmiten una mayor sensación de calidez y personalidad. Los diseñadores apuestan cada vez más por ambientes con materiales naturales, colores terrosos y acabados que aportan profundidad. El objetivo es crear cocinas que no parezcan únicamente espacios funcionales, sino auténticos refugios de bienestar y convivencia.

Esta transformación también responde a una evolución en la forma de concebir la vivienda. La cocina ha dejado de ser una estancia destinada exclusivamente a la preparación de alimentos para convertirse en el corazón del hogar, donde se cocina, se come, se trabaja y se disfruta de tiempo de calidad con familiares y amigos. Por eso, la decoración busca ahora crear ambientes más acogedores y menos impersonales.

Los muebles de cocina blancos empiezan a perder protagonismo

Durante las últimas décadas, el minimalismo puro ha sido el estilo protagonista en el ámbito de la decoración. Una de las principales ventajas del color blanco es que refleja la luz y, por ende, genera una sensación visual de amplitud. Además, es muy fácil de combinar. El problema aparece cuando todos los elementos comparten el mismo tono: muebles, encimeras, paredes, revestimientos… El resultado es un espacio excesivamente uniforme. Ahora, las nuevas propuestas buscan introducir diferentes texturas y contrastes para crear espacios con más carácter y personalidad.

En la cocina, una de las tendencias que está ganando fuerza consiste en sustituir el blanco puro por tonalidades más suaves y naturales, como beige, crema, arena, topo, gris cálido, verde oliva o tonos arcilla. De esta manera, la estancia conserva su luminosidad pero, al mismo tiempo, tiene una atmósfera mucho más cálida y acogedora. La clave está en utilizar colores que recuerden a elementos presentes en la naturaleza que transmitan tranquilidad y cercanía.

La madera es clave

Si existe un material que representa ésta nueva etapa del interiorismo es la madera. Durante un tiempo quedó relegada a determinados estilos decorativos, pero ahora vuelve a aparecer con fuerza tanto en los muebles como en las islas, estanterías, revestimientos y pequeños detalles. La madera permite romper con la uniformidad de una cocina completamente blanca y aporta inmediatamente una sensación de calidez. Además, se puede utilizar tanto en cocinas de estilo rústico como en otras más modernas y minimalistas.

Ahora bien, no es necesario llenar toda la estancia de madera para conseguir este efecto. Según los interioristas, es suficiente con añadir algunos elementos estratégicos: una isla con acabado de madera, muebles bajos en tonos naturales, una estantería abierta o incluso una encimera. Los acabados también han evolucionado en los últimos años, y cada vez se buscan más superficies que mantengan visible la veta y que tengan una apariencia natural.

Otro de los grandes cambios es la búsqueda de espacios menos «perfectos». Durante mucho tiempo, se impusieron cocinas que parecían diseñadas para una revista de decoración, con superficies completamente lisas, muebles idénticos entre sí y una estética extremadamente ordenada. Ahora, la tendencia apunta precisamente en la dirección contraria: crear cocinas con personalidad, en las que haya elementos que aporten carácter y permitan identificar los gustos de quienes viven en la vivienda. Esto explica el auge de las estanterías abiertas, las lámparas decorativas, las piezas artesanales, las vajillas expuestas o incluso determinados muebles independientes.

Los tonos tierra ganan terreno

Entre las alternativas al blanco, los colores inspirados en la naturaleza están adquiriendo especial relevancia, ya que permiten crear ambientes serenos y elegantes sin caer en una decoración excesivamente oscura. Beige, terracota, arena, marrón claro o verde apagado se pueden utilizar tanto en los muebles como en paredes, azulejos y complementos. Una de sus principales ventajas es que combinan fácilmente con materiales como la madera, la piedra o las fibras naturales.

En este sentido, el cambio respecto al blanco no implica necesariamente apostar por colores oscuros. Una cocina puede seguir siendo luminosa y visualmente amplia aunque los muebles no sean blancos. La diferencia está en elegir tonalidades cálidas que aporten profundidad.

Tendencias para 2027

El amarillo mantequilla, el rosa empolvado, el burdeos y los tonos azules y verdes más intensos ganarán protagonismo en las cocinas de 2027. Algunas propuestas recuperan directamente los colores característicos de las cocinas de las décadas de 1950 y 1960, mientras que otras toman aquellos años como fuente de inspiración dentro del creciente interés por la estética mid-century.

La isla seguirá ocupando un lugar destacado en las cocinas, aunque su función será diferente a la que ha desempeñado hasta ahora. En las cocinas de 2027, este elemento se presenta como una pieza multifuncional; la isla no sólo servirá para cocinar, sino que también se podrá convertir en una zona de trabajo, un punto de encuentro para la familia o un espacio de almacenaje mucho más versátil.