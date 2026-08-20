Epicteto, filósofo estoico: «No son las cosas las que nos perturban sino las opiniones que tenemos sobre las cosas»

No son las cosas las que nos perturban sino las opiniones que tenemos sobre las cosas, Epicteto es el filósofo estoico que no duda en darnos una frase para reflexionar. Vivimos unos días en los que cada pequeño gesto puede acabar de convertirse en un paso hacia delante o atrás, con la mirada puesta a estas palabras que pueden convertirse en una auténtica tabla de salvación, cuando nuestra mente no se para ni un segundo.

Vivimos en la era de las pantallas, de lo quiero para ahora, de hacer mil cosas a la vez sin descanso. Toca ponerse en forma, cocinar saludable, tener una casa de revista y disponer de tiempo para descansar, sin contar que el día tiene 24 horas y como si fuera una carrera, no hay espacio para pararse, sino todo lo contrario. Avanzamos con el paso del tiempo cada vez a más y más velocidad, hasta un punto en el que no podemos hacer nada más que ver llegar un destacado cambio de tendencia. En estos momentos en los que tocará recordar a un pasado en el que no es que viva mejor, sino que se pensaba y avanzaba en la vida desde otra perspectiva.

No son las cosas las que nos perturban sino las opiniones que tenemos sobre las cosas

Hoy en día la humanidad ha llegado al punto más alto de evolución. Vivimos como reyes o casi como ellos hace unos siglos. No nos falta comida, en mayor o menor medida, siempre hay un plato de comida o acceso a ella. En un techo y unas casas que están más aisladas del frío y del calor de lo que lo han estado nunca.

Estamos viviendo la era de la tecnología y del individualismo, vivimos pegados a las pantallas y viendo que hace el vecino. Algo que no había pasado nunca, incluso podemos estar pendientes de personas que viven a millones de kilómetros, que no conoceremos nunca y que nos pueden hacer un daño increíble a distancia.

Las palabras son dañinas y pueden acabar causando estragos, algo que también sucedía hace miles de años. El mayor daño puede llegar de manos de lo que piensen los demás y no de lo que nosotros mismos tenemos en mente en estos días que hasta la fecha desconocíamos que pudieran ser una realidad. Las opiniones pueden acabar siendo las peores aliadas de una vida plena, hoy y siempre han acabado siendo un problema.

Epicteto es el filósofo estoico

Este filósofo estoico Epicteto es el que nos ha dado más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que quizás tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve. Una forma de pensar que realmente puede cambiarlo todo y que acabará marcando una diferencia importante. Nos podemos sumergir de lleno en unas frases que pueden darnos lo que necesitamos y más para afrontar una vida que tanto hoy como hace miles de años se puede complicar por momentos.