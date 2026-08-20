Epicteto, filósofo estoico: «No son las cosas las que nos perturban sino las opiniones que tenemos sobre las cosas»
Toma nota de estas frases de Epicteto
La frase de Hemingway, escritor, sobre la superación personal: «No hay nada noble en ser superior a tus semejantes; la verdadera nobleza radica en ser superior a tu antiguo ser»
Antístenes, filósofo griego, sobre nuestras deficiencias: "Observa a tus enemigos, pues son los primeros en descubrir tus defectos"
La psicología confirma que las personas que siempre llegan tarde no lo hacen a propósito, sino que es el "resultado de patrones mentales que se refuerzan con el tiempo"
No son las cosas las que nos perturban sino las opiniones que tenemos sobre las cosas, Epicteto es el filósofo estoico que no duda en darnos una frase para reflexionar. Vivimos unos días en los que cada pequeño gesto puede acabar de convertirse en un paso hacia delante o atrás, con la mirada puesta a estas palabras que pueden convertirse en una auténtica tabla de salvación, cuando nuestra mente no se para ni un segundo.
Vivimos en la era de las pantallas, de lo quiero para ahora, de hacer mil cosas a la vez sin descanso. Toca ponerse en forma, cocinar saludable, tener una casa de revista y disponer de tiempo para descansar, sin contar que el día tiene 24 horas y como si fuera una carrera, no hay espacio para pararse, sino todo lo contrario. Avanzamos con el paso del tiempo cada vez a más y más velocidad, hasta un punto en el que no podemos hacer nada más que ver llegar un destacado cambio de tendencia. En estos momentos en los que tocará recordar a un pasado en el que no es que viva mejor, sino que se pensaba y avanzaba en la vida desde otra perspectiva.
No son las cosas las que nos perturban sino las opiniones que tenemos sobre las cosas
Hoy en día la humanidad ha llegado al punto más alto de evolución. Vivimos como reyes o casi como ellos hace unos siglos. No nos falta comida, en mayor o menor medida, siempre hay un plato de comida o acceso a ella. En un techo y unas casas que están más aisladas del frío y del calor de lo que lo han estado nunca.
Estamos viviendo la era de la tecnología y del individualismo, vivimos pegados a las pantallas y viendo que hace el vecino. Algo que no había pasado nunca, incluso podemos estar pendientes de personas que viven a millones de kilómetros, que no conoceremos nunca y que nos pueden hacer un daño increíble a distancia.
Las palabras son dañinas y pueden acabar causando estragos, algo que también sucedía hace miles de años. El mayor daño puede llegar de manos de lo que piensen los demás y no de lo que nosotros mismos tenemos en mente en estos días que hasta la fecha desconocíamos que pudieran ser una realidad. Las opiniones pueden acabar siendo las peores aliadas de una vida plena, hoy y siempre han acabado siendo un problema.
Epicteto es el filósofo estoico
Este filósofo estoico Epicteto es el que nos ha dado más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que quizás tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve. Una forma de pensar que realmente puede cambiarlo todo y que acabará marcando una diferencia importante. Nos podemos sumergir de lleno en unas frases que pueden darnos lo que necesitamos y más para afrontar una vida que tanto hoy como hace miles de años se puede complicar por momentos.
- La felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no.
- Te conviertes en aquello a lo que prestas atención.
- Si quieres mejorar, conténtate con que te consideren tonto y estúpido.
- No importa lo que te ocurre, sino cómo respondes a lo que te ocurre.
- Si alguien entregara tu cuerpo al primero en llegar, te indignarías. Sin embargo, tú entregas tu mente al primero que pasa. Pues basta que cualquiera te insulte para que te sientas injuriado y confundido. ¿No te avergüenzas de ello?
- Todos los asuntos tienen dos caras: una que los hace soportables y otra que los convierte en insoportables.
- Si alguien te cuenta que un individuo va hablando mal de ti, no te defiendas, ni niegues lo que haya dicho. Simplemente contesta: “Aquel que ha dicho eso de mí, ignora sin duda mis otros defectos, y por eso sólo habla de ese.
- Cualquiera capaz de hacerte enfadar se convierte en tu dueño.
- Hay solo una vía hacia la felicidad, y esa es dejar de preocuparte por cosas que están fuera de tu control.
- Es imposible aprender lo que crees que ya sabes.
- Sólo las personas educadas son libres.
- No expliques tu filosofía. Vívela.
- Las personas no se molestan por las cosas, sino por su opinión sobre las cosas.
- No busques que los eventos ocurran como tú quieres, sino desea que ocurran como ocurren, y serás feliz.
- Si quieres dominar el arte de la moderación, ¿crees que puedes comer y beber en exceso?
- Las circunstancias no hacen al hombre, sólo lo revelan.
- Primero dite a ti mismo quién quieres ser; luego haz lo que tengas que hacer.
- La riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino pocos deseos.
- Proponte cuanto antes un estilo y un modelo de vida, y atente a ellos cuando estés solo contigo mismo y también con los demás.
- Si mantienes firmemente tu actitud, los que al principio se reían de ti terminarán admirándote, mientras que si flaqueas, tendrán un doble motivo para la risa.
- Como los niños, eres atleta, luego gladiador, luego filósofo, luego retórico, pero no eres nada con toda tu alma. Porque no has emprendido nada con examen después de haber dado vueltas al asunto, después de haberlo experimentado a fondo, sino que te has comprometido a la ligera y con un deseo sin calor.