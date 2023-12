Descubre si has sido víctima de una ‘robollamada’ sin darte cuenta: estas son sus consecuencias

A pesar de la implementación de la Ley General de Telecomunicaciones, los usuarios continúan recibiendo llamadas comerciales sin haber otorgado su consentimiento previo, incumpliendo así una de las medidas establecidas por esta normativa. Este problema da lugar a lo que se conoce como ‘robollamadas’. Son una estrategia utilizada por algunas operadoras y empresas de call centers para promocionar sus productos o servicios. Sin embargo, cuando el usuario responde a la llamada, no hay respuesta ni interacción alguna del otro lado de la línea. Esto puede generar molestias y resultar intrusivo para quienes las reciben.

Las llamadas automáticas, generadas por bots aleatorios, pueden resultar en una experiencia donde, en ocasiones, un teleoperador disponible ofrece una oferta comercial al usuario, pero en otros casos, al no haber un operador disponible, la llamada finaliza con silencio tras unos segundos, lo que puede llevar a los usuarios a creer que están siendo objeto de una estafa, aunque este no sea el propósito de las ‘robollamadas’. Estas prácticas son empleadas por las operadoras para determinar qué números están activos y registrar las respuestas, ayudándoles a identificar los mejores momentos para contactar a potenciales clientes.

Si bien las robollamadas son consideradas una forma de llamadas de spam, la entrada en vigor de la nueva Ley General de Telecomunicaciones el 30 de junio no las excluye por completo, ya que pueden existir excepciones. A pesar de que la ley establece el derecho de los usuarios a no recibir llamadas automáticas sin intervención humana o mensajes de fax con fines comerciales sin su consentimiento previo, es importante considerar que si eres cliente de la empresa responsable de estas llamadas y has otorgado tu consentimiento para recibir comunicaciones comerciales, esto podría ser una excepción válida.

¿Cómo funcionan las ‘robollamadas’?

La estrategia de las ‘robollamadas’ implica el uso de un listado extenso de números telefónicos por parte de los gestores, quienes realizan llamadas masivas mediante un bot automático. Cuando obtienen una respuesta, los operadores eligen a ese usuario para ofrecerle diversas ofertas y promociones.

Sin embargo, el problema radica en que al contestar, es probable que los operadores estén ocupados con otras llamadas, generando momentos de silencio en la línea. Durante estos silencios, el sistema espera a que un operador esté disponible para atender al cliente en espera.

En algunos casos, este bot realiza llamadas para verificar la disponibilidad de los números en la lista y establecer horarios de llamada en base a esa información. Una de las incógnitas comunes entre las personas es el motivo por el cual al finalizar cada llamada se escucha la palabra ‘goodbye’. Lamentablemente, no hay una respuesta clara a esta pregunta, y el motivo detrás de esto sigue siendo desconocido.

Claves para detectarlas

Una manera simple de reconocer una robollamada es prestar atención al número de origen, ya que la mayoría de estas llamadas comienzan con el patrón numérico 911 11. Además, muchos teléfonos inteligentes tienen la capacidad de identificar posibles spam y lo notifican al usuario cuando se recibe una llamada de este tipo.

En situaciones de duda al recibir una llamada, es útil buscar el número en internet. Existen numerosos sitios web especializados donde otros usuarios comparten información sobre llamadas recibidas. En muchos de estos comentarios se menciona que «llaman y no contestan», lo que suele indicar que se trata de una ‘robollamada’.

Si quieres evitar estas llamadas no deseadas, inscribirte en la Lista Robinson es la mejor opción. Sin embargo, si continúas recibiendo estas llamadas a pesar de estar en la lista, puedes optar por bloquear todos los números desconocidos que te llamen o utilizar una aplicación diseñada para realizar estas acciones por ti.