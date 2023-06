El curioso motivo por el que todo el mundo está metiendo esto en la lavadora. La lavadora se ha convertido en el electrodoméstico imprescindible en todas las casas y aunque seguro que ya conocerás trucos como el de las pelotas de tenis, que ayudará a evitar las pelusas en la ropa ya que esta no salga tan mojada, existen otros que resultan igual de sorprendentes y que tal vez tú todavía no has descubierto.

Por qué todo el mundo mete papel de aluminio en la lavadora

Es el caso del papel de aluminio en forma de pelota dentro la lavadora. Seguro que no conocías este truco, pero cada vez más gente lo está usando para algo que resulta bastante molesto con determinadas prendas.

Todos sí sabemos que el papel de aluminio es un producto muy versátil que tiene muchos usos en el hogar, desde conservar los alimentos hasta teñir el pelo. Pero existe también este sencillo truco que consiste en meter tres bolas de papel de aluminio en cada lavado.

La composición del aluminio

El aluminio es un metal que se extrae de un mineral llamado bauxita, que tiene un bajo contenido en hierro y silicio, lo que hace que no se magnetice fácilmente. Además, es un buen conductor de calor y un excelente aislante de la luz, la humedad y los gases. Estas propiedades lo convierten en un material ideal para conservar los alimentos, evitar los malos olores y proteger las superficies.

El truco de las bolas de aluminio en la lavadora

Cuando lavamos nuestra ropa en la lavadora, se produce una cierta cantidad de electricidad estática que puede dañar las prendas, desgastando los tejidos y provocando roturas. Para evitarlo, podemos usar unas bolitas de papel de aluminio que absorban esa energía eléctrica y eviten que las prendas se electrifiquen. El proceso es muy simple:

Mete la ropa que quieres lavar dentro de la máquina.

que quieres lavar dentro de la máquina. Añade los productos que utilizas habitualmente para hacer la colada: jabón, suavizante…

que utilizas habitualmente para hacer la colada: jabón, suavizante… Haz tres bolitas con papel de aluminio del tamaño similar a una pelota de golf.

Introduee las tres bolas dentro de la lavadora junto con la ropa antes de cerrar la puerta.

junto con la ropa antes de cerrar la puerta. Pon el programa correcto e inicia. Pero en el caso de que desees que la ropa salga realmente sin electricidad, te aconsejamos además de las bolas de papel, usar suavizante y un programa de centrifugado que sea corto.

Con estos pasos conseguiremos alargar la vida útil de nuestra ropa y evitar que se estropee con cada lavado. Además, podemos reutilizar las bolitas de papel de aluminio tantas veces como queramos, ya que no se deterioran ni dañan la máquina y las puedes usar también en la secadora, donde de hecho, la ropa más se electrifica.

La muchas utilidades del papel de aluminio

Junto al truco para la lavadora, el papel de aluminio tiene muchas utilidades y que te pueden facilitar algunas tareas domésticas. Por ejemplo:

Envolver alimentos: el papel de aluminio es perfecto para guardar los alimentos en la nevera o el congelador, ya que los protege de la luz, la humedad y los olores.

el papel de aluminio es perfecto para guardar los alimentos en la nevera o el congelador, ya que los protege de la luz, la humedad y los olores. Tintar el pelo: el papel de aluminio puede ayudarte a conseguir unos reflejos o unas mechas perfectas, ya que permite aislar los mechones y aplicar el tinte con precisión.

el papel de aluminio puede ayudarte a conseguir unos reflejos o unas mechas perfectas, ya que permite aislar los mechones y aplicar el tinte con precisión. Afilador para las tijeras : si notas que tus tijeras están perdiendo el filo, puedes recuperarlo cortando varias veces una hoja de papel de aluminio doblada.

: si notas que tus tijeras están perdiendo el filo, puedes recuperarlo cortando varias veces una hoja de papel de aluminio doblada. Limpiador para la plancha: si tu plancha tiene restos de suciedad o quemaduras, puedes limpiarla frotando suavemente una bola de papel de aluminio sobre la superficie caliente.

Como ves, el papel de aluminio es un producto muy útil que no puede faltar en tu casa. Y ahora ya sabes cómo usarlo también para cuidar tu ropa en la lavadora. ¿A qué esperas para probarlo?.