La curiosa (pero muy cierta) teoría que explica por qué es tan difícil encontrar una pareja en 2023

Este 2023 no será nada fácil encontrar pareja, cada vez más se está cambiando la forma de pensar de una humanidad cuyos hábitos son un reflejo de sus sentimientos. Las grandes marcas están optando por la suscripción. Ya no eres dueño de un Apple, te suscribes a sus productos por un tiempo. Necesitas actualizar el teléfono cada cierto tiempo, sabes que no es para siempre. La obsolescencia programada está llegando al corazón de las personas que tratan a sus parejas como objetos.

La razón por la que es difícil encontrar una pareja en 2023

Las redes sociales muestran lo difícil que es encontrar pareja en 2023 y en parte es a causa de una forma de pensar que está cambiando las relaciones de pareja. Nos enseñan a cambiar de teléfono o de ordenador cada cierto tiempo. El coche ya no es para siempre, con un renting lo vamos actualizando cada 4 años, lo mismo pasa con las casas de alquiler.

Ya no hay propiedad, solo suscripciones o plazos para unos años que nos aseguran estar siempre a la última. Muchos jóvenes que han crecido en este mundo, en el que la tecnología lo inunda todo y existe una obsolescencia programada de objetos creen que con las personas pasa exactamente lo mismo.

Siempre habrá otro mejor, a la última esperando. Con lo cual, ya no hay porque mantener o estar al lado de ese alguien que está desactualizado. Queremos lo último, volver a sentir la emoción del primer día, esa timidez, ese descubrimiento inicial, que no permanece en el tiempo, sino que es un simple recuerdo.

Los objetos cambian y al parecer, según un gurú de las redes sociales, también lo hacen las personas que siguen la misma moda de las suscripciones. Estamos suscritos al amor y lo queremos todo siempre, no hay espacio para los modelos anticuados o cualquier duda al respecto. Parece que sino encaja del todo, simplemente se cambia y se empieza con otro.

De esta forma, un mundo materialista como el actual, de necesidades creadas que no son reales, parece que tiene mucho que ver con la forma de buscar el amor. Ya no hay parejas para toda la vida, sino durante un tiempo de suscripción. Luego esa persona se marcha o se cambia y llega otra más nueva con la que volver a empezar y sentir las emociones del principio.