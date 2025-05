Cuidado con Wallapop: el aviso de la Guardia Civil que afecta a toda España

Hay un aviso de la Guardia Civil que debes tener en cuenta y que quizás te acabe afectando de lleno si compras o vendes por Wallapop. Esta plataforma de la que obtenemos un buen dinero reutilizando o vendiendo piezas que no usamos o que necesitamos en este momento, está en el ojo del huracán. En tiempos de crisis, todo puede acabar pasando por lo que realmente todo puede cambiar de una forma muy distinta de una forma que quizás no esperaríamos que se acabe cumpliendo de una forma diferente.

Wallapop puede ser una amenaza, sobre todo si tenemos en cuenta lo que supone. Compartir datos y hasta enviar o recibir dinero, a través de una plataforma que es segura, no existe problema, pero cuando salimos de ella, el riesgo va aumentando por momentos. En especial si tenemos en cuenta lo que supone este tipo de elementos que pueden llegar a toda velocidad. Los expertos en seguridad pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca este tipo de elementos que serán claves por lo que, habrá llegado el momento de estar atentos a una alerta que se extiende. Toda España está pendiente de este aviso de la Guardia Civil que tiene que ver con Wallapop.

Cuidado con Wallapop

Los expertos de Wallapop nos han dado una serie de motivos para estar tranquilos al usar esta plataforma. Podemos comprar y vender todo tipo de productos que no usamos. Desde los más extraños a los más útiles y necesarios por mucho menos de lo que cuestan en la tienda.

La reutilización de los recursos de que disponemos es algo importante en estos tiempos que vivimos. Necesitamos encontrar la manera de que todo dure más o al menos intentarlo. De esta manera conseguiremos un extra de buenas sensaciones que puede acabar siendo lo que marque estos días.

Podremos empezar a cuidar nuestra economía, venderemos este extra de buenas sensaciones que podemos encontrar de una manera o de otra. Con el camino que hemos emprendido, nada mejor que hacerlo de la mejor manera posible, con ciertos detalles que serán los que debemos tener en consideración.

Los expertos en seguridad de la Guardia Civil han lanzado una importante alerta que pone los pelos de punta. Han recibido unas alertas que son las que marcarán estas jornadas que tenemos por delante. Prestaremos especial atención a Wallapop a partir de ahora.

Afecta a toda España el aviso de la Guardia Civil

La Guardia Civil ha lanzado una importante alerta para la que quizás no estamos del todo preparados. Tendremos que estar preparados para una serie de detalles que pueden ser claves y que acabarán afectándonos de lleno, Wallapop es la plataforma en la que han aparecido ciertas irregularidades.

Wallapop es la fuente de estudio de los expertos en seguridad de Beseif que nos explican los principales problemas a la hora de vender en esta plataforma o más bien fuera de ella: «La mayoría de las estafas en Wallapop empiezan cuando el comprador realiza el pago del artículo por adelantado, habitualmente por transferencia bancaria. La transferencia bancaria es un método que no ofrece ninguna garantía a la hora de comprar a un particular. Si le hiciste una transferencia a tu vendedor y no has vuelto a saber nada de él, es muy posible que hayas perdido tu dinero. Por su parte, los vendedores, aún recibiendo el dinero por adelantado tampoco se libran de los timos en Wallapop. El banco puede anular una transferencia en un plazo máximo de 48 horas. Sabedores de ello, existen estafadores que pagan utilizando este método y, una vez el vendedor ha realizado el envío, anulan la transferencia. Para cuando te das cuenta, el comprador ha desaparecido con tu artículo».

Siguiendo con la misma explicación: «Hay quien no se fía de las nuevas tecnologías y prefiere utilizar los métodos de toda la vida para evitar estafas en Wallapop, como el envío a contrareembolso. Hasta que no lo recibo, no lo pago. Pero, ¿es realmente seguro el contrareembolso? Las compañías de transportes no permiten abrir el paquete al recibirlo. Por tanto, como comprador lo que recibes es una caja, sin conocer lo que hay en su interior o la calidad del mismo. Se han dado muchos casos en los que el paquete se encontraba vacío, lleno de confeti, con un ladrillo en su interior o simplemente el artículo estaba averiado. En estos casos, no existe nadie a quien reclamar».

Otro método de pago que puede ser peligroso en esta plataforma: «PayPal es un monedero virtual perfecto para no utilizar tarjetas en internet. Ofrece todas las garantías necesarias a la hora de comprar en una tienda online pero, ¿es seguro PayPal para comprar entre particulares? El timo más conocido se produce cuando el vendedor convence al comprador de que le pague mediante la opción de Enviar dinero a amigos o familiares de PayPal. Dirá que es para ahorrarse la comisión del 3,4%. Sin embargo, esta opción no incluye ningún tipo de protección, se trata simplemente de enviar dinero de la misma manera que en una transferencia bancaria. Aún si realizas el pago mediante la opción Pagar productos o servicios, PayPal sólo se hace cargo de que recibas el envío, no de lo que contiene ni de su calidad».