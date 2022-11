¿Alguna vez se ha despertado con la nariz tapada, ojos llorosos, irritación de la piel o la sensación de que tus síntomas de asma se han exacerbado? Es posible que tus alergias se hayan visto afectadas por la presencia de ácaros del polvo . Veamos algunos trucos para eliminarlos definitivamente y especialmente, os vamos a ofrecer los cuatro pasos clave para eliminar los ácaros del colchón.

Los pasos clave para eliminar los ácaros del colchón

Los ácaros del polvo son los alérgenos domésticos más comunes, aunque no se puedan ver ni oír, por lo que son difíciles de detectar. Si tuvieras las herramientas necesarias con un aumento de 10x, verías una criatura artrópoda con un cuerpo redondo y ocho patas, que se asemeja a la apariencia de una pequeña araña.

Algunas personas son alérgicas a los ácaros del polvo y tienen reacciones como estornudos, ojos llorosos, congestión nasal, asma agravada o dificultad para respirar cuando entran en contacto con los ácaros del polvo. Este problema se debe al hecho de que los ácaros del polvo no son visibles para el ojo humano, por lo que puede ser difícil identificar la causa de la alergia.

Si no eres alérgico a los ácaros del polvo, estas criaturas no representan ningún otro peligro para la salud. A diferencia de algunos insectos y chinches, los ácaros del polvo no muerden a los humanos ni se entierran en la piel. Sin embargo, si te gusta tener un ambiente limpio, lo mejor es tomar medidas para eliminar y prevenir los ácaros del polvo en tu dormitorio.

Sin embargo, si tu colchón se llena de ácaros del polvo, es posible que debas considerar deshacerte del colchón. Sin embargo, ahora que sabes que estas criaturas existen y probablemente se están dando un festín con las células muertas de tu colchón en este momento, probablemente tengas curiosidad sobre cómo puede deshacerte de ellos. Tan sólo sigue estos cuatro pasos clave:

1. Lava la ropa de cama con agua caliente

Los ácaros del polvo no sobreviven si se lavan a altas temperaturas. Según un estudio, lavar la ropa de cama a por lo menos 140 grados Fahrenheit puede ser suficiente para deshacerse por completo de todos los ácaros del polvo.

Esto debe ser una parte regular de su rutina para mantener la ropa de cama limpia. Por lo general, se recomienda lavar la ropa de cama semanalmente. Puede ser útil tener un juego adicional de sábanas para cambiar cada vez que lave la ropa de cama.

Dato curioso: también las temperaturas extremadamente frías pueden eliminar los ácaros del polvo. Puedes intentar poner artículos más pequeños como un juguete de peluche o una almohada pequeña en el congelador durante un par de horas.

2. Deshazte de la ropa de cama vieja

Se recomienda cambiar el colchón cada 7-10 años simplemente porque los colchones pierden soporte con el tiempo, pero también es importante pensar en la higiene y en el momento de comprar nuevos productos para la cama.

Las sábanas, las almohadas, los edredones, los toppers y las mantas tienen una vida útil limitada.

3. Reduce la humedad en el dormitorio

Los ácaros del polvo se sienten atraídos por las áreas oscuras y húmedas. Los ácaros del polvo necesitan un cierto nivel de humedad para vivir, por lo que si colocas un purificador de aire o un deshumidificador en tu habitación, podría ser de gran ayuda.

Si bien el uso de un deshumidificador puede tener algunos inconvenientes y no es la solución definitiva para deshacerse de los ácaros del polvo, puede ser una buena manera de mantener alejados a los ácaros del polvo durante largos períodos de tiempo.

4. Aspira el colchón

La aspiradora puede ser una herramienta eficaz para aspirar los ácaros del polvo del colchón. No todas las aspiradoras son fáciles de manejar y maniobrar para que puedas aspirar fácilmente el colchón. Es posible que desees considerar una aspiradora de mano para limpiar el colchón.

Además, si tienes alfombras, asegúrate de aspirarlas con regularidad, ya que a los ácaros del polvo también les gusta refugiarse en las alfombras suaves.