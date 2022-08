Viajar en avión suele ser siempre algo emocionante ya que no deja de implicar el hecho de que nos vayamos a algún destino que quizás tenemos muchas ganas de visitar. Sin embargo viajar en un avión durante muchas horas puede ser algo realmente cansado por no decir aburrido, de modo que vamos a proponerte algunas ideas para que la llegada hasta tu destino no te parezca eterna. Toma nota, porque estas son las 9 cosas que puedes hacer en un vuelo de larga distancia para no aburrirte.

9 cosas que hacer en un viaje en avión

Estar sentado durante más de cinco o seis horas, con lo incómodo que resultan los asientos de los aviones (y más si viajamos en clase turista) es bastante pesado, pero mucho peor puede ser tener que hacer un vuelo del doble de horas. Por ello es mejor hidratarse bien, comer algo de vez en cuando, vestir ropa cómoda y distraerse.

Así que si estás a punto de subirte a un avión para irte de vacaciones o tienes previsto hacer en breve un viaje de larga distancia hasta por ejemplo Estados Unidos o un destino asiático, puedes distraerte durante el vuelo con las cosas que ahora os enumeramos.