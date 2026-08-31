Confucio: «Una voz fuerte no puede competir con una voz clara, aunque esta sea un simple murmullo»

Hay personas que necesitan elevar la voz para conseguir que los demás las escuchen. Otras, en cambio, consiguen captar toda la atención sin necesidad de imponerse. Confucio resumió esta diferencia con una reflexión que continúa teniendo sentido más de dos milenios después. «Una voz fuerte no puede competir con una voz clara, aunque esta sea un simple murmullo». Una frase que invita a pensar sobre la forma en la que nos comunicamos y recuerda que hablar más alto no significa necesariamente tener un argumento más poderoso.

La fuerza no está en gritar

Confucio, filósofo y maestro chino que vivió entre los siglos VI y V antes de Cristo, convirtió la conducta, el aprendizaje y la búsqueda de la virtud en algunos de los pilares de su pensamiento. Sus enseñanzas, recogidas principalmente en Las Analectas, conceden una gran importancia a la manera en la que las personas utilizan las palabras. Para él, hablar bien no consistía simplemente en expresarse con habilidad, sino en conseguir que las palabras estuvieran de acuerdo con la realidad y con las acciones.

La reflexión sobre la voz fuerte y la voz clara parte precisamente de esa diferencia. Una persona puede hablar con enorme contundencia y, sin embargo, no conseguir transmitir una idea de manera comprensible. En cambio, alguien que habla despacio y con tranquilidad puede conseguir que su mensaje permanezca en la memoria. La intensidad llama la atención durante unos segundos; la claridad consigue que las palabras tengan sentido.

Hablar menos, decir más

En Las Analectas, el filósofo chino Confucio insiste en diferentes ocasiones en la importancia de saber cuándo hablar. Una de sus enseñanzas señala que guardar silencio cuando merece la pena hablar supone perder una oportunidad, pero hablar cuando no corresponde también supone desperdiciar las propias palabras. Para el filósofo, la sabiduría estaba precisamente en encontrar el equilibrio.

Esta idea permite comprender por qué una voz tranquila puede resultar más poderosa que un discurso lleno de intensidad. No se trata de hablar poco por sistema, sino de elegir las palabras adecuadas y utilizarlas en el momento correcto. En una discusión, por ejemplo, quien mantiene la calma puede tener más posibilidades de explicar lo que piensa que quien convierte cada frase en una competición por ver quién habla más alto.