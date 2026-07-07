Arthur Brooks, profesor de Harvard: «Si tienes que elegir, elige virtud sobre comodidad. Haz lo correcto no porque garantice recompensa, sino porque es la única manera de vivir bien»
La clave de la felicidad según un experto: sólo hay que usar estas frases todos los días
Los expertos en aire acondicionado coinciden: "No hay que tirar el agua que gotea"
La reflexión de Sócrates, filósofo griego, sobre las relaciones de amistad: "El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, hay que conocer su valor"
Arthur Brooks, profesor de la Universidad de Harvard y reconocido experto en el estudio de la felicidad, ha dedicado gran parte de su carrera a investigar una de las cuestiones más universales de la existencia humana: ¿qué nos permite llevar una vida verdaderamente feliz? Para Brooks, la felicidad no se reduce a experimentar placer ni a evitar el sufrimiento. Su enfoque va mucho más allá, destacando la importancia de cultivar relaciones significativas, encontrar un propósito, desarrollar el autoconocimiento y practicar la virtud.
«Si tienes que elegir, elige virtud sobre comodidad. Haz lo correcto no porque garantice recompensa, sino porque es la única manera de vivir bien». Arthur Brooks sostiene que la verdadera felicidad no surge de la búsqueda del placer inmediato, sino de vivir en coherencia con nuestros valores. Actuar con honestidad, responsabilidad o generosidad no siempre resulta sencillo ni cómodo, pero es precisamente ese compromiso el que da forma a una vida con propósito. Con el paso del tiempo, mantenernos fieles a aquello que consideramos correcto nos proporciona una satisfacción más profunda, estable y duradera.
La reflexión de Arthur Brooks, profesor de Harvard
Elegir la virtud sobre la comodidad implica aceptar que el camino correcto no siempre será el más agradable. Sin embargo, la felicidad no consiste en acumular experiencias placenteras, sino en experimentar una forma de satisfacción mucho más profunda.
Brooks insiste en que hacer lo correcto no debe depender de la recompensa. Si actuamos con honestidad únicamente cuando esperamos reconocimiento, nuestra conducta dependerá siempre de factores externos.
En cambio, cuando elegimos el bien porque creemos que es lo correcto, dejamos de depender tanto de la aprobación de los demás y encontramos una fuente de satisfacción que nace de nuestro propio comportamiento. La enseñanza de Arthur Brooks resulta especialmente valiosa en un mundo que premia la inmediatez y el éxito instantáneo. Frente a la búsqueda constante del placer, nos invita a preguntarnos qué tipo de persona queremos llegar a ser.
Las mejores frases sobre la felicidad
- «La felicidad depende de nosotros mismos» (Aristóteles)
- «La paz empieza con una sonrisa» (Teresa de Calcuta)
- «La vida es o una gran aventura o nada» (Helen Keller)
- «Si quieres ser feliz, sé feliz» (León Tolstói)
- «Ser feliz por este momento. Este momento es tu vida» (Omar Khayyam)
- «La felicidad de nuestras vidas depende de la calidad de nuestros pensamientos» (Marco Aurelio)
- «Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años» (Abraham Lincoln)
- «La felicidad no es un tema de intensidad, sino de equilibrio, orden, ritmo y armonía» (Thomas Merton)
- «La felicidad es una dirección, no un lugar» (Sydney J. Harris)
- «La felicidad no es algo que se pospone, sino algo que se diseña para el presente» (Jim Rohn)
- «El propósito de nuestras vidas es ser felices» (Dalái Lama)
- «La felicidad aparece cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía» (Mahatma Gandhi)
- «La sonrisa es una bienvenida universal» (Max Eastman)
- «La risa es un veneno para el miedo» (George R. R. Martin)
- «La felicidad solo es real cuando se comparte» (Christopher McCandless)
- «La felicidad está hecha para ser compartida» (Pierre Corneille)
- «No llores porque se terminó, sonríe porque sucedió» (Dr. Seuss)
- «La alegría es la forma más simple de gratitud» (Karl Barth)
- «Trabaja duro, sé amable y ocurrirán cosas asombrosas» (Conan O’Brien)
- «Puedes ser feliz allí donde estés» (Joel Osteen)
- «La acción es la clave fundamental del éxito» (Pablo Picasso)
- «El tiempo que disfrutas perdiéndolo no es tiempo perdido» (Marthe Troly-Curtin)
- «Todo lo que puedes imaginar es real» (Pablo Picasso)
- «El optimismo perpetuo es un multiplicador de fuerzas» (Colin Powell)
- «Por cada minuto que estás enfadado, pierdes sesenta segundos de felicidad» (Ralph Waldo Emerson)
- «La felicidad es algo que se practica, como el violín» (John Lubbock)
- «La felicidad no es algo que ya esté hecho; proviene de nuestras propias acciones» (Dalái Lama)
- «Aprender a dejar ir. Esa es la clave de la felicidad» (Buda)
- «Toda felicidad depende del coraje y del trabajo» (Honoré de Balzac)
- «La independencia es felicidad» (Susan B. Anthony)
- «El secreto para ser feliz es tener algo que hacer» (John Burroughs)
- «Con el nuevo día llegan nuevas fuerzas y nuevos pensamientos» (Eleanor Roosevelt)
- «La felicidad es la única cosa que se multiplica cuando se comparte» (Albert Schweitzer)
- «Hoy es el primer día del resto de tu vida» (Abbie Hoffman)
- «Encuentra un lugar interior donde haya alegría, y esa alegría quemará el dolor» (Joseph Campbell)
- «La belleza es poder, y una sonrisa es su espada» (John Ray)
- «Escucha de vez en cuando. Es fascinante lo que se puede oír» (Russell Baker)
- «No permitas que tu felicidad dependa de alguien más» (Albert Einstein)
- «Solo hay una felicidad en esta vida: amar y ser amado» (George Sand)
- «La felicidad no puede ser obtenida buscando ser feliz; aparece como consecuencia de perseguir un propósito mayor» (Viktor Frankl)
- «Vive la vida que amas. Ama la vida que vives» (Bob Marley)