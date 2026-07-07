Parece ciencia ficción pero los expertos coinciden: quieren construir un ‘airbag’ gigante de 400 toneladas de plasma para frenar las tormentas solares

Un grupo de científicos liderados por el físico de plasma Brian Walsh, de la Universidad de Boston, junto al investigador Blake Welling de la Universidad de Michigan, han diseñado un proyecto científico que planea lanzar un airbag espacial de 400 toneladas de gas. Este proyecto recibe el nombre de Stromwall.

El estudio se publicó en la revista científica internacional Space Weather este mes de junio. Este airbag tendría como objetivo proteger a la Tierra de los efectos destructivos de las supertormentas solares.

Este proyecto demanda un coste logístico y económico enorme. Requiere una inversión inicial de miles de millones de dólares y una infraestructura de transporte espacial sin precedentes.

Hay alternativas más económicas y más sencillas técnicamente, como reforzar los satélites ya existentes o mejorar los sistemas de apagado preventivo de las redes eléctricas de nuestro planeta, en vez de intentar manipular el espacio exterior.

¿Qué es Stromwall?

Aunque parece digno de un guion de película de Marvel, este escudo es una propuesta real para sofocar las tormentas solares. Se ha declarado como una propuesta viable y fascinante, aunque no está exenta de obstáculos.

El sistema se compone de una red de 6 satélites colocados estratégicamente. Estos satélites funcionan como gigantescos tanques de almacenamiento de gas de 400 toneladas en total.

Estos tanques contienen elementos alcalinos como litio, bario, sodio o incluso agua salada. Cuando estos materiales entran en contacto con los rayos solares en el espacio, se transforman en plasma frío artificial.

Este escudo se activaría mediante una alerta de telescopios que detectan cuando el Sol libera una supertormenta, que tarda horas en llegar a nuestro planeta.

El peligro de las supertormentas solares

Las tormentas solares son peligrosas debido a que la energía magnética del Sol se conecta con la de la Tierra e inyecta corrientes eléctricas masivas en nuestra atmósfera.

Estas tormentas solares no tienen ni rayos ni provocan lluvia. Pero suponen un peligro a nivel tecnológico, quemando transformadores de alta tensión, provocando apagones masivos, destruyendo cables de fibra óptica submarinos y satélites en órbita, entre otras cosas.

Los elementos que se guardan en los tanques cuando son liberados se transforman en una nube de plasma. Esta nube funciona como un amortiguador que absorbe la reconexión magnética y desvía la energía. Se consigue reducir a más de la mitad el impacto de las tormentas en el planeta Tierra.