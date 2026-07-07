El emisario de la depuradora de Palma se adentrará cinco kilómetros en la bahía más allá de las praderas de posidonia

El emisario de la nueva depuradora de Palma se adentrará cinco kilómetros en la bahía más allá de las praderas de posidonia. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, han firmado este martes el protocolo para impulsar la ejecución del nuevo emisario de la Estación Depuradora de Aguas Residuales EDAR II y de las líneas de tratamiento 5 y 6, que permitirá pasar de los actuales 60.000 hasta los 90.000 metros cúbicos diarios la capacidad de depuración de la planta.

El primer edil y el conseller han celebrado la firma del acuerdo y la posibilidad de impulsar una gran infraestructura hídrica de la que dependen Palma y gran parte de Mallorca.

Las actuaciones cuentan con un presupuesto total que asciende a los 60 millones de euros, 22 de los cuales van destinados a las líneas 5 y 6 de la planta y el resto, al emisario que tendrá cerca de siete kilómetros de longitud, cinco de los cuales ya en la bahía de Palma y más allá de las praderas de posidonia.

La ampliación y modernización de una de las principales infraestructuras hídricas de Baleares permitirá actualizar e incrementar la capacidad de tratamiento y mejorar la gestión de las aguas depuradas, favorecer la reutilización y garantizar una solución adecuada a los excesos de caudales.

Las obras de las dos líneas de la EDAR II, en fase de prueba desde el pasado 30 de junio, podrían comenzar el año 2027, mientras que las del emisario comenzarían, en palabras del alcalde, «lo antes posible», aunque ya sería en 2028. El proyecto ya está redactado y se está tramitando su autorización por parte de diferentes organismos.

El conseller Lafuente ha reivindicado el esfuerzo inversor del Govern en materia hídrica y ha hecho una apuesta por el uso de aguas regeneradas, especialmente para usos agrícolas, aunque manteniendo emisarios de calidad que permitan la salida de aguas con garantías medioambientales y de preservación.

A día de hoy, según ha recordado el conseller, el Ejecutivo autonómico, a través de Abaqua, tiene en marcha más de 100 proyectos en inversión en depuradoras en todo el archipiélago, con inversiones por encima de los 120 millones de euros.

En el caso de la EDAR II, el primer edil ha recordado que las aguas regeneradas se emplean para usos agrícolas en diversas zonas como Son Ferriol y Sant Jordi. El año 2021 se firmó un primer convenio por valor de 120 millones de euros que incluía las primeras cuatro líneas de tratamiento, de unos 60.000 metros cúbicos diarios.