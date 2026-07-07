Así será la experiencia más exclusiva para ver el eclipse solar el 12 de agosto: jet privado, yate en alta mar… y 200.000 €

El próximo 12 de agosto no será una noche cualquiera. Mientras miles de personas buscarán un rincón desde el que contemplar el eclipse solar total que teñirá de oscuridad el cielo durante unos minutos, unos pocos privilegiados podrán vivirlo desde un escenario difícil de igualar: navegando por el Mediterráneo a bordo de un yate privado o de un tradicional llaüt menorquín, con chef privado, mayordomo y vuelo en jet incluido.

España será uno de los mejores lugares del mundo para contemplar el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un acontecimiento que no volverá a repetirse con estas características en décadas.

Entre las 20:27 y las 20:33 horas, el Sol desaparecerá casi por completo mientras el Mediterráneo se prepara para el atardecer. Como si el espectáculo no fuera suficiente, esa misma noche coincidirá con el máximo de actividad de las Perseidas, las famosas lágrimas de San Lorenzo, ofreciendo un doble regalo para los amantes del cielo.

Con este escenario como punto de partida, Gran Meliá ha diseñado dos propuestas que transforman la observación del eclipse en unas vacaciones imposibles de olvidar desde Hotel de Mar, en Mallorca, y Villa Le Blanc, en Menorca, ambos integrantes de The Leading Hotels of the World.

Un viaje que empieza en la puerta de casa

Aquí no hay colas en el aeropuerto ni estrés de última hora. La experiencia comienza con un chófer privado que recoge a los huéspedes en su domicilio para trasladarlos al aeropuerto, donde les espera un jet privado con salida desde cualquier punto de Europa.

A partir de ese momento, todo gira en torno a un único objetivo: que el viaje sea completamente personalizado. Cada itinerario es diseñado por el equipo de concierge de los hoteles, que adapta la estancia a los gustos del cliente, desde las excursiones hasta las propuestas gastronómicas o los tratamientos de bienestar.

El precio de esta escapada exclusiva parte de 200.000 euros, una cifra que refleja el nivel de personalización y exclusividad de una experiencia concebida prácticamente a medida.

Ver el eclipse desde un Riva en Mallorca

En Mallorca, el protagonista absoluto será el mar. El histórico Hotel de Mar Gran Meliá, uno de los iconos de la arquitectura mediterránea firmado por José Antonio Coderch, propone contemplar el eclipse desde una Rivamare de Riva, una de las embarcaciones más emblemáticas de la firma italiana.

Mientras el cielo cambia de color y el Sol desaparece tras la Luna, podrás disfrutar de un servicio a bordo diseñado para que nada distraiga la atención del espectáculo natural: gastronomía, bebidas seleccionadas y un ambiente pensado para disfrutar del silencio del Mediterráneo.

La estancia incluye una Master Suite con servicio de mayordomía y varias experiencias exclusivas. Entre ellas destaca un menú degustación creado por la chef Marga Coll, inspirado en la tradición culinaria mallorquina, así como una cena privada en una cala organizada por Bombon by Alberta Ferretti, el sofisticado pool club nacido de la colaboración entre la diseñadora italiana y el hotel.

El programa se completa con tratamientos de spa, acceso a las instalaciones wellness y visitas privadas a algunos de los lugares más emblemáticos de la isla, como la Fundació Pilar i Joan Miró, la finca de Son Moragues o recorridos personalizados por Palma.

Menorca, a bordo de un ‘llaüt’ tradicional

Para quienes prefieran una experiencia más ligada a la esencia mediterránea, Villa Le Blanc Gran Meliá, frente a la playa de Santo Tomás, propone vivir el eclipse desde un llaüt, la embarcación tradicional menorquina.

Lejos del bullicio y rodeados únicamente por el mar, contemplarás el fenómeno astronómico mientras disfrutan de un servicio gastronómico a bordo en un entorno de absoluta tranquilidad.

La estancia se desarrolla en la Suite Presidencial, también con mayordomo privado, vuelo en jet y traslados personalizados. La gastronomía tiene un papel protagonista gracias a La Terraza del Balear, el espacio desarrollado junto al histórico Café Balear de Ciutadella, donde el producto local y el pescado fresco son los grandes protagonistas.

La experiencia puede completarse con tratamientos en pareja en el Thai Room Spa, rutas a caballo por el Camí de Cavalls, catas de vino o visitas privadas al centro de arte Hauser & Wirth en la Illa del Rei.