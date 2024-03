Comprueba si es tu caso: el objeto que llevas años guardando y que podría costar un pastizal

El disco de vinilo vio la luz en 1948 de la mano de Columbia Records en Estados Unidos como una mejora significativa de los discos de 78 rpm, que estaban hechos de goma laca y eran mucho más frágiles.

Actualmente, el término «vinilo» se utiliza comúnmente para referirse al formato LP. Los vinilos más caros y codiciados por los coleccionistas suelen ser aquellos que tienen un alto valor histórico, cultural o de rareza.

Los discos de vinilo más valiosos

Prince grabó «The Black Album» en 1987, pero después de fabricar 500.000 copias, decidió detener su lanzamiento debido a una epifanía en la que consideró que el disco era «malvado». Sin embargo, las copias promocionales se vendieron y fueron pirateadas. Prince finalmente lanzó una versión en CD en 1994. Poseer una copia original de «The Black Album» puede valer entre 25.000€ y 40.000 dólares.

La edición «Yesterday & Today» de The Beatles, conocida como la «portada del carnicero», es una versión para el mercado estadounidense que fue retirada debido a su controvertida portada. Las primeras copias de esta edición pueden alcanzar entre 15.000 y 25.000 dólares, especialmente si están firmadas por Ringo Starr.

El vinilo de «Lafayette Blues» de The White Stripes es extremadamente raro, con solo 15 copias. Cada portada fue pintada a mano por Dave Buick, lo que las convierte en auténticas obras de arte. Estas copias especiales se crearon para un espectáculo de lanzamiento de discos en Detroit en 1998. Solo aquellos que asistieron al concierto y compraron uno de estos discos tienen la posibilidad de poseer uno, y su valor actual puede superar los 10.000 dólares.

El disco de los Sex Pistols se convirtió en uno de los vinilos más valorados debido a una historia peculiar y punk. A pesar de fabricarse inicialmente 25.000 copias, todas fueron destruidas por A&M debido a su mala relación con la banda. Solo sobrevivieron 10 copias con la etiqueta original de A&M impresa en el centro del vinilo. Algunas de estas copias han llegado a venderse por más de 8.000 dólares debido a su rareza y la historia detrás de ellas.

La carrera como actor de Elvis Presley llegaba a su fin cuando apareció en «Speedway». Aunque la película no fue bien recibida, las copias de su banda sonora tuvieron más éxito. Se rumorea que solo se hicieron 300 copias de esta banda sonora, y poseer una de ellas podría valer hasta 4.500 dólares.

El disco «Hova’s Vittne» de ABBA, el cual fue distribuido exclusivamente entre los empleados de la compañía discográfica, es uno de los vinilos más deseados por lo coleccionistas. Para verificar si posees la versión original, debes revisar ambas caras del vinilo, donde encontrarás las canciones «Hova’s Vittne» en el lado A y «Tivedshambo» en el lado B. Si tienes la suerte de poseer este codiciado vinilo, podrías llegar a obtener más de 3.000 dólares por él.

El álbum «The Velvet Underground & Nico» es uno de lo más apreciados por los coleccionistas. Las primeras ediciones pueden valer entre 1.500 y 3.500 dólares.

Las primeras ediciones en vinilo del álbum debut de Led Zeppelin, con letras en turquesa en lugar de rojas, pueden alcanzar precios de entre 1.500 y 2.000 dólares.

La edición limitada en vinilo blanco del álbum debut de Nirvana, «Bleach», lanzada en 1989, con el poster incluido, puede venderse por alrededor de 5.000 dólares.

La primera edición mono en vinilo de «Kind of Blue» de Miles Davis, lanzada en Estados Unidos, es altamente buscada por los coleccionistas y puede valer entre 1.000 y 2.000 dólares.

El álbum debut de David Bowie, en su edición original del Reino Unido de 1967, puede tener un valor de entre 1.500 y 3.000 euros.

¿Tienes alguno de estos vinilos en casa? Si es así, podrías ganar una fortuna.

Curiosidades que te sorprenderán

El vinilo ha dejado una marca indeleble en la historia de la música desde sus inicios. Enrico Caruso fue el primer cantante en tener su obra registrada en este formato en 1902, vendiendo un millón de copias. Sorprendentemente, la electrónica se ha convertido en el segundo género más vendido, justo detrás del rock.

El legendario álbum «Thriller» de Michael Jackson sigue siendo el LP más vendido de todos los tiempos, seguido de obras maestras como «The Dark Side of the Moon» de Pink Floyd y «Back in Black» de AC/DC.

En cuanto al vinilo más caro, Wu-Tang Klan imprimió una sola copia de su álbum «Once Upon a Time in Shaolin», vendida por 2 millones de dólares. Sin embargo, Ringo Starr se lleva el récord en subastas al vender su copia del álbum homónimo de The Beatles, con el número de serie ‘0000001’, por 790.000 dólares.

El renacimiento del vinilo se ha convertido en una tendencia popular entre los coleccionistas. En los últimos años, los vinilos han superado las ventas de los CDs por primera vez desde 1986, generando 232 millones de dólares en el primer semestre de 2020, lo que representa el 62% de los ingresos totales por formato físico y el 4% del total de ingresos de la industria musical.