Psicología

La psicología lo confirma: las personas que usan agenda de papel en lugar del móvil no están anticuadas, sino que han encontrado la forma más eficaz de visualizar el tiempo

La psicóloga Jennifer Stiegler-Balfour, profesora de la Universidad de Nueva Inglaterra, confirma que "escribir a mano nos obliga a reducir la velocidad

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Una persona con su teléfono.

A pesar de que en los teléfonos móviles están ganando terreno a las agendas de papel de las personas, estas ofrecen una ventaja en la psicología que es insustituible: transforma el concepto abstracto del tiempo en un espacio físico y visual que el cerebro procesa con mayor facilidad.

La psicóloga Jennifer Stiegler-Balfour, profesora de la Universidad de Nueva Inglaterra, confirma que «escribir a mano nos obliga a reducir la velocidad y a pensar qué queremos plasmar en la página, mientras que teclear a menudo implica simplemente presionar teclas». Este proceso se traduce en una mayor comprensión de la agenda y una menor carga de estrés.

En papel, la semana tiene palpables el principio y el final; las tareas se dividen de manera concreta y su disposición permite una visión más panorámica. Al escribir a mano, el cerebro genera una representación más visual de la información, lo que genera una huella de memoria más duradera.

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Un grupo de jóvenes conectados al móvil.

Diferencias en la psicología con los móviles para las personas

A diferencia de un aparato digital, una libreta no emite notificaciones, no tienta con otras aplicaciones y su única función es la que la persona le asigna. Esto ayuda a mantener el foco y reduce la fatiga de la decisión. El gesto, que en un principio es muy simple, de tachar una tarea completada sobre el papel, activa los circuitos de recompensa del cerebro y genera una satisfacción.

Los profesionales de la psicología insisten en que es una elección estratégica de las personas. Esto permite que las herramientas den a las personas la capacidad de tomar conciencia de sus límites y de sus prioridades, lo que facilita una gestión más eficaz y serena. Es por ello que, aunque muchos crean que sea una costumbre anticuada, se trata de una conquista de control y de claridad mental.

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