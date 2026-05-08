Muy pocos lo saben pero esta es la forma correcta de cargar el teléfono móvil para evitar accidentes: lo dicen los bomberos de Madrid

Los cargadores falsos o de mala calidad están detrás de muchos incendios en los hogares españoles. Por ello, los bomberos de la Comunidad de Madrid han hecho una publicación a través de las redes sociales en la que han dado una serie de consejos para que el acto de cargar el móvil no derive en una tragedia en el hogar. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los bomberos de Madrid para cargar un móvil de la forma más segura posible.

Cargar el teléfono móvil se ha convertido en un hábito diario de miles de millones de personas que acuden a esta herramienta para poder tener el dispositivo móvil al máximo de batería. La llegada de los smartphones a nuestras vidas ha traído un pequeño ordenador a la mano de los ciudadanos del mundo y, por ello, la dependencia de los cargadores es constante. Por ello, ahora los bomberos de Madrid han dado varios consejos sobre lo que debes hacer para cargar un teléfono móvil de forma segura.

Los bomberos y cómo cargar el móvil

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha hecho una publicación en las redes sociales en la que hace una serie de recomendaciones elaborada por los bomberos de Madrid, en la que avisan de que «el mal uso de las baterías al cargar nuestros dispositivos electrónicos, patinetes o bicicletas nos puede jugar una mala pasada».

Uno de los principales consejos es evitar «colocar los dispositivos al sol directo o cerca de algún aparato con calor, como el salpicadero del coche o sobre un radiador». Esto podría provocar un sobrecalentamiento que, al lado de algún material que pueda prender, como una cortina, podría provocar un incendio en casa. Sobre ello, los bomberos dicen que «durante su carga, no colocarlos sobre la cama, sillas, sofás o cerca de cualquier material fácilmente inflamable como cojines o cortinas».

«Realiza su carga siempre sobre superficies lisas no combustibles que permitan una fácil ventilación» y «utiliza siempre cargadores homologados, los que proporcione el propio fabricante o los que recomiende», avisan los bomberos de Madrid sobre la necesidad de que los cargadores sean originales para evitar un posible cortocircuito que pueda acabar con dramáticas consecuencias. Esto pasa por no usar «cargadores deteriorados» y esto pasa por no «experimentar montando baterías recicladas o hacer reparaciones caseras si no se trata de un profesional cualificado».

Los bomberos de Madrid también avisan de que, una vez cargado el teléfono móvil, hay que desconectar el cargador de la electricidad. Esto evitará un sobrecalentamiento en el enchufe y también te puede llevar a ahorrar unos euros de más en la factura por el llamado conducto fantasma.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 también hace una referencia curiosa en la publicación: lo recomendable para cargar el móvil de forma segura es «evitar el uso de la carga rápida». «En caso de calentamiento hay que suspender la carga de inmediato», cuentan desde los bomberos de Madrid, que también animan a los ciudadanos a «instalar detectores de humo en tu vivienda». «Son aparatos que emiten una señal al inicio de un incendio que dan el tiempo justo para actuar rápidamente, bien sofocando el incendio o bien evacuando con seguridad», dicen en un comunicado en el que explican las recomendaciones para cargar el móvil de forma segura.